Duel a la porteria

FC BARCELONA LASSA: Gonzalo; Tomás (2), Mem (2), Sorhaindo (2), Andersson (2), Jallouz (3), Rivera (4, 3 p.) –set inicial–; Ariño (3), N'Guessan (1), Entrerríos (2), Syprzak (1), Viran, Jicha (1), Noddesbo (1) i Lazarov (2,1 p.). FLENSBURG-HANDEWITT: Moller; Radivojevic (7), Schmidt (1), Zachariassen (1), Toft Hansen (2) Gottfridsson (2), Wanne (4) –set inicial–; Glandorff (1), Eggert (3, 2 p.), Svan, Mahé (1), Djordjic (1), Heinl i Breitenfeld. PARCIALS: 3-1, 5-2, 6.4, 8-8, 12-9,14-12; 15-12, 18-12, 19-15, 23-17, 24-20 i 26-23. ÀRBITRES: Nikolov i Nachevski. Exclusions: Jicha (9'), N'Guessan (39') i Mem (54'), per part del Barça; i Zachariassen (52') i Heinl (59'), per part del Flensburg. PÚBLIC: 4.107 espectadors,

El Barça Lassa va sortir victoriós del duel amb el Flensburg-Handewitt i conserva el lideratge quan només falten dues jornades per al final de la fase de grups de la lliga de campions. El duel entre el líder de la lliga Asobal i la Bundesliga es va convertir en un cara a cara entre dos porters en estat de gràcia, Gonzalo Pérez de Vargas (18) i el danès Kevin Moller (23), que van acreditar més de 40 aturades entre tots dos. Més enllà de la rivalitat a la porteria, el Barça va marcar el ritme del joc i, tret d'algun empat ocasional en el primer temps, sempre va manar en el marcador contra un Flensburg castigat per les baixes i molt centrat en la competició domèstica.

El Barça va colpejar primer. Concentrat en defensa i amb bones intervencions de Gonzalo sota els pals, el conjunt blaugrana es va anotar un primer parcial de 4-1. Ljubomir Vranjes va haver de demanar temps mort (8:40) perquè el seu equip era incapaç de fer un gol en joc. El conjunt català va continuar marcant la pauta, tot i que el rival s'anava entonant progressivament. De mica en mica, el partit es va anar convertint en un duel de porters i el Flensburg ho va aprofitar per equilibrar el duel (8-8) amb gols de contraatac dels seus extrems, Bogdan Radivojevic i Hampus Wanne. El Barça va reaccionar de seguida i, en menys d'un minut, Kiril Lazarov, de penal, i dos contraatacs, de Víctor Tomàs i Aitor Ariño, van tornar a donar la iniciativa a l'equip de Xavi Pascual. Tot i l'estira-i-arronsa i l'actuació estel·lar dels dos porters, amb més de vint parades entre tots dos (10 i 11), el Barça va tancar el primer acte amb avantatge (14-12) gràcies a la diana final de Cedric Sorhaindo.

La posada en escena de la segona part va ser gairebé un calc de l'inici de partit. El Barça va aixecar un mur en defensa i, si no va fer més gran l'escletxa (18-12), va ser perquè el seu porter continuava a un nivell incommensurable. El Flensburg va necessitar més de 10 minuts per veure porteria, però la rèplica va ser contundent (18-16). Era un xoc d'alternatives, però la penúltima embranzida blaugrana semblava que seria la definitiva. Quatre gols consecutius, signats per Valero (2, un de penal), Entrerríos i Noddesbo, elevaven la diferència fins a un màxim de sis gols (22-16). Bogdan Radivojevic, en contraatacs o des de l'extrem, va ser un autèntic corcó per a la defensa blaugrana, però els seus set gols no van ser suficients per tombar el Barça, que va saber gestionar l'avantatge i segellar la seva onzena victòria en dotze partits.

Sense temps per pair el triomf, el Barça rep demà el Benidorm en partit de lliga Asobal i, després del descans de dimecres, podrà preparar a consciència el decisiu duel de diumenge a Kiel, gairebé definitiu per decidir el guanyador del grup 1 de la Champions.