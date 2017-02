La FEEC recorrerà al TAS contra l'exclusió de la selecció catalana

La presidenta de la Federació Internacional de Raquetes de Neu (WSSF), Monika Owczrek, es va negar durant l'assemblea de l'organisme que es va fer dissabte a readmetre la selecció catalana en els campionats internacionals, segons va explicar ahir el president de la FEEC, Jordi Merino. El president, acompanyat d'un advocat, va anunciar a la presidenta que acudirà al Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) de Lausana per recuperar la condició de membre de ple dret. “L'exclusió es va fer sense seguir cap dels procediments que marquen els estatuts i, tot i que ella va admetre alguns errors, la seva posició és radicalment contrària a la nostra presència en els campionats internacionals. Només diu que hem d'estar a l'ONU i el COI, sense tenir en compte tots els precedents que neguen els seus postulats”, va explicar Merino.

La relació entre la FEEC i la WSSF –una federació amb un pressupost molt limitat– no només no es va pacificar per la trobada directa entre Owczrek i Merino, sinó que va anar a més. Així, l'assemblea va concedir el mundial del 2018 a una empresa privada espanyola –PicosXtreme– perquè faci el proper campionat del món al Pirineu d'Osca. Merino ja li va anunciar que negociarà amb les principals federacions europees per fer el campionat d'Europa el mateix dia i la mateixa hora a Catalunya. “Oferirem premis econòmics si cal, perquè d'alguna manera ens hem de fer valer”, admet Merino, que només té una explicació per la posició de la presidenta. “L'han pressionat políticament perquè tota l'estona barreja la independència de Catalunya i la nostra posició. Què hi té a veure això? Si no hi ha una federació espanyola, on és el problema? I si n'hi hagués una, nosaltres encantats”, relata el president de la FEEC, que assegura que parlar de les aspiracions olímpiques de les raquetes de neu és una utopia. “Ella –afegeix– més que aconseguir nous països i federacions, el que fa és expulsar la principal potència. No ho entenem, i altres representants de l'assemblea tampoc ho veien bé.”

La batalla judicial podria, amb tot, no acabar al TAS. Els estatuts de la WSSF no assenyalen aquest organisme com a eina per resoldre els conflictes. “Si el TAS no vol o no pot resoldre el conflicte, anirem a la justícia ordinària de Suïssa, on té la seu la federació. Al final, si ens vol expulsar, com a mínim que ho faci seguint tot el procediment legal, perquè fer-ho sense avisar el principal implicat diu molt del seu estil. A més, reconeix que aquest conflicte pot destruir la federació i no busca una via pactada. Increïble.”

La FEEC no només ha estat reconeguda per la WSSF, sinó que també és membre reconegut de la Unió Internacional d'Associacions d'Alpinisme, de l'Associació Internacional de Trail Running, de la Federació Internacional d'Esquí de Muntanya, de la Federació Europea de Senderisme, de la Federació Internacional d'Escalada esportiva i de la Federació Internacional de Curses de Muntanya.