Els catalans destaquen en el Ciutat de Barcelona

La participació d'una seixantena de judokes catalans en la 44a edició del trofeu Ciutat de Barcelona es va traduir en la consecució de 12 medalles –4 ors, 1 plata i 7 bronzes–. Entre els campions hi ha Carla Ubasar, Melanie Chisari, Eric Peña i Jaba Bitasdze. La plata va ser per a Noèlia Gonzàlez, i el bronze, per a Mireia Lapuerta, Marta Anton, Marta Also, Marion Velten, Ilia Khabuliani, Edgar Massanes i Rubèn Garcia.

A més de la participació catalana, al Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron hi van arribar uns 330 competidors, que venien d'una gran part de l'Estat espanyol i de països com ara Andorra, Itàlia, Anglaterra i França. La participació dels millors judokes de cada país va posar el llistó molt alt en un torneig que transcendeix internacionalment i que, any rere any, es confirma com una cita de prestigi.

Durant el lliurament de premis, la barcelonina Mireia Lapuerta va rebre un reconeixement per part del president de la Federació Catalana de Judo, Fermín Parra, en què es va voler premiar la dedicació i la gran trajectòria de la jove catalana (campiona d'Europa sub-18 i primera del rànquing mundial sub-21 en la categoria -44 kg).