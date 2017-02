Clàudia Galicia es doctora

Clàudia Galicia va aconseguir la primera medalla d'or dels esquiadors catalans en el mundial d'esquí de muntanya, que es disputa a Alpago (Itàlia). L'esquiadora osonenca es va imposar en la cursa esprint, prova en què els seus companys van aconseguir tres medalles més: dues Oriol Cardona, tercer en la cursa masculina sènior i primer en la categoria promesa, i una Júlia Casanovas, tercera en la cursa júnior.

Galicia va aconseguir el millor resultat de la seva carrera esportiva, millorant la plata per equips que dissabte va aconseguir juntament amb Mireia Miró. L'esquiadora de Torelló va imposar-se sobre la mateixa línia d'arribada a la sueca Emelie Forsberg, que va ser segona, i es va endur la primera medalla d'or catalana a Alpago. “Estic molt contenta. Era l'objectiu més important de la temporada i ho he aconseguit, així que soc molt feliç perquè, a més, és la primera vegada que em proclamo campiona del món”, explicava Galicia després de la prova, en què Marianne Fatton va acabar tercera. Marta Garcia també es va classificar per a la final, entre les sis millors del món, i va quedar quarta, a només sis segons del podi.

En la cursa masculina, Oriol Cardona es va penjar dues medalles perquè també puntuava com a esquiador promesa. El banyolí va acabar tercer i es va penjar la seva primera medalla absoluta en una gran competició internacional. Cardona, que només va ser superat pel suís Iwan Arnold i l'alemany Anton Palzer, va ser el millor esquiador promesa i es va penjar la medalla d'or en aquesta categoria. La quarta medalla catalana de la jornada va arribar en la categoria júnior, en què Júlia Casanovas va sumar el seu segon bronze en aquests campionats. La victòria va ser per a la russa Ekaterina Osichkina i la plata, per a la italiana Giulia Murada.

Avui es disputarà la cursa vertical en totes les categories.