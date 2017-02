Caramel entre dues roques

El Barça no va notar ahir el cansament del duel de diumenge contra el Flensburg alemany en la Champions League. Els blaugrana van complir amb els pronòstics i van superar, sense cap mena de problema, el Benidorm. Tot i el fet anecdòtic d'avançar-se amb el primer gol, el cuer de la lliga Asobal va veure com els homes de Xavi Pascual els passaven per sobre a velocitat de creuer. Sense parcials estratosfèrics, els blaugrana ja es van situar amb un coixí de quatre gols quan s'arribava a l'equador del primer temps. Mem i N'Guessan, amb tres gols cada un, comandaven el conjunt blaugrana. Un parcial de 5-0 per als locals va acabar de decantar el duel per al conjunt de Xavi Pascual, que va poder donar descans als jugadors amb més minuts pensant ja en el duel de diumenge vinent contra el Kiel alemany. El Barça va tancar la primera part amb un coixí de vuit dianes (21-13).

Després de la represa, els blaugrana van seguir manant i sotmetent el cuer, que va marxar del Palau Blaugrana amb un desavantatge de deu gols (38-28). Van tenir un màxim avantatge de 13 gols, però aleshores van aixecar el peu de l'accelerador. Això els va anar bé, als visitants, que van poder acabar maquillant un resultat que hauria pogut ser d'escàndol. El partit d'ahir no era la guerra del Benidorm, que segueix cuer de la lliga Asobal. El Barça, per la seva banda, segueix el seu ritme i ja ha sumat 20 triomfs en els 20 partits que ha disputat aquesta temporada en la competició de la regularitat. Ara l'equip de Xavi Pascual té temps per recuperar forces i preparar a consciència el duel en la Champions contra el Kiel.