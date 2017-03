Kilian Jornet guanya l'or en la cursa vertical del campionat del món

Kilian Jornet s'ha penjat aquest matí la medalla d'or en la cursa vertical del campionat del món d'esquí de muntanya, que es disputa a Alpago (Itàlia). L'esquiador de la Cerdanya, que ja va ser subcampió en la cursa individual, s'ha imposat per davant de l'italià Damiano Lenzi i el suís Werner Marti. Aquest és el quart títol mundial de Kilian Jornet en aquesta especialitat –ja va guanyar a Grandvalira 2010, Claut 2011 i Pelvoux 2013– i la seva desena medalla en campionats del món.

En la cursa femenina no hi ha hagut cap catalana al podi. La victòria ha estat per a l'austríaca Andrea Mayr. La sueca Emelie Forsberg i la francesa Axelle Mollaret han acabat segona i tercera.