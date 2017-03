El mundial, un repte inesperat pels paralímpics

El campionat mundial de ciclisme paralímpic en pista comença avui als Estats Units (Los Angeles) amb la participació dels quatre millors especialistes catalans del la selecció espanyola: Juanjo Méndez, Maurice Eckhard, Ignacio Ávila i Joan Font.

La competició arriba tot just uns mesos després dels Jocs Paralímpics –no havia passat mai– i en unes condicions inaudites perquè la celebració del mundial es va anunciar amb menys de dos mesos d'antelació., Això va generar un profund malestar en els esportistes, que es veien amb poc temps per fer una bona preparació. Amb tot, els catalans afronten la competició amb ganes de superar els resultats de l'any passat a Montichiari (Itàlia), on la parella formada pels medallistes a Rio Àvila i Font va quedar subcampiona del món. L'incombustible Juanjo Méndez, als 52 anys, ja ha perdut el compte de les vegades que ha participat en un mundial, però encara es veu en forma. Lluitarà per una medalla en les tres proves –persecució, quilòmetre i escratx–, igual que el barceloní Maurice Eckhard.