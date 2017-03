El Fraikin es refà i pensa en Europa

El Fraikin Granollers va golejar el Cangas i es va refer de l'última derrota que va encaixar a la pista del Valladolid per més de deu gols. Els vallesans necessitaven fer un bon partit i que tots els jugadors tinguessin minuts per agafar ànims i confiança amb vista a l'enfrontament europeu de la copa EHF que han de disputar dissabte a la pista del Porto portuguès. Amb aquest triomf els vallesans mantenen la lluita per la quarta posició.

El Granollers va fer un gran inici de partit i es va avançar amb un parcial de 4-0, i fins al minut 6 no va encaixar el primer gol. El porter Pol Sastre va començar la seva gran actuació sota els pals fent quatre aturades seguides i l'equip es va distanciar en el marcador. Tres gols seguits d'Álvaro Cabanas van situar el resultat en 10-3, una bona mostra del gran treball defensiu i de l'aprofitament de les accions d'atac. En aquest primer temps va debutar a l'Asobal el jove Adrià Cumplido, que va anotar el seu primer gol en el minut 24. Al descans es va arribar amb un clar avantatge dels vallesans, 17-7.

Després de la represa els gallecs van canviar el porter i el Granollers va donar molts minuts als homes no tan habituals. La diferència es va mantenir i va arribar fins als tretze gols de marge (28-15). Els vallesans no van tenir problemes per sumar un altre triomf, 31-21. En el Granollers van destacar el porter Pol Sastre, que va fer 24 aturades, i el pivot Adrià Figueras, que va anotar nou gols.