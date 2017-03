Previsible, però dolorosa

Grup A

7a jornada

Brescia - OSC Budapest

6 - 6

Niça - Szolnoki

5 - 12

Olympiacòs - Spandau

10 - 8

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Szolnoki 19

7 6 1 0 77 46

Olympiacòs 19

7 6 1 0 64 36

Brescia 11

7 3 2 2 60 50

OSC Budapest 8

7 2 2 3 55 50

Spandau 3

7 1 0 6 49 70

Niça 0

7 0 0 7 37 90

La propera (22-3-17)

Szolnoki-Brescia; OSC Budapest-Spandau 04; Niça-Olympiacós

Grup B

7a jornada

Hannover - Eger

11 - 12

Jug - Partizan

21 - 9

At. Barceloneta - Pro Recco

6 - 11

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Pro Recco 21

7 7 0 0 88 47

Jug 14

7 4 2 1 94 67

Eger 12

7 4 0 3 60 66

At. Barceloneta 8

7 2 2 3 59 56

Hannover 3

7 0 3 4 72 93

Partizan 1

7 0 1 6 55 99

La propera (22-03-17)

Partizan-Hannover; Jug-Atlètic Barceloneta; Pro Recco-Eger

L'Atlètic Barceloneta va viure una setena jornada de la lliga de campions per oblidar i se n'haurà de rescabalar ràpid per esprémer les possibilitats que encara li queden per disputar la final a sis. Els catalans no van poder alterar el guió i van perdre contra el Pro Recco italià, un dels millors projectes esportius en l'àmbit de clubs dels últims anys, amb deu medallistes olímpics a Rio. Els de Chus Martin haurien necessitat firmar un partit excel·lent i esperar que el rival flaquegés molt en defensa o en atac per sorprendre'l. Però la realitat va ser absolutament diferent. L'Atlètic Barceloneta no va estar entonat i va cometre massa errors, mentre que el rival, alertat per la bona actuació catalana a Recco (8-6), va sortir en tromba i va sentenciar el duel en sis minuts (0-4). El Recco va mantenir el to i ferm en defensa i oferint un recital en atac va anar ampliant la diferència fins a plantar-se amb un 3-11 en l'inici de l'últim quart.

La derrota hauria pogut ser més plàcida si la resta de resultats del grup B haguessin acompanyat. Però no va ser així. L'Eger va patir de valent, però va guanyar per la mínima a Hannover, mentre que el Jug Dubrovnick va apallissar el Partizan. Ara, els mariners són quarts, fora dels bitllets de Budapest.