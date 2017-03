Un últim servei amarg

Després de sis anys a Santa Coloma, Rafa López es va posar ahir, per última vegada, la samarreta del Catgas i el braçalet de capità. Dilluns ja s'incorporarà a la disciplina del Barça i vestirà de blaugrana fins al 2019, en un acord controvertit entre el club blaugrana i el colomenc que no ha agradat a una part de l'afició colomenca. Ho van fer oficial ahir les dues parts hores abans del duel contra l'Inter, l'últim servei d'un treballador incansable que ha agafat el tren d'un dels equips grans de la lliga quan li ha arribat l'oportunitat. Amb el mercat tancat i sense que el Catgas pugui moure fitxa tot i disposar dels diners que ha abonat el Barça per la clàusula de rescissió del jugador cordovès. “Ens aportarà el perfil defensiu que ens falta. A més, ens ajudarà perquè és un enorme professional”, va dir ahir Andreu Plaza, el tècnic del Barça, que ben segur que va seguir amb atenció els darrers passos a Santa Coloma del seu nou jugador. Va oferir una bona versió el cordovès, en la línia dels seus companys, que, liderats per un Prieto incommensurable sota els pals, van tenir a ratlla el líder –ajudats pels pals que van refusar un parell d'ocasions quan l'Inter ja guanyava 0-1–. Rivillos va obrir la llauna només de començar el segon temps. I va complicar encara més les coses Pola amb el segon gol dels madrilenys. Però l'equip colomenc, com és habitual, va serrar les dents i va tornar a entrar en el partit amb orgull, valentia i una diana de Dani Salgado. Trets identificatius que també han anat lligats a Rafa López durant els seus anys a Santa Coloma i que segur que valoren a can Barça. Però, tot i generar alguna ocasió els colomencs amb Sepe de porter jugador, va ser l'Inter qui va guanyar amb un darrer gol de Jesús Herrero que va sentenciar el darrer servei amarg de Rafa López.