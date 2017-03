Un punt de lideratge

No valia perdre a l'Sparkassen Arena. I menys després que el PSG fes la feina a la pista del Wisla Plock –va guanyar per 25-29– perquè, amb el goal average a favor, els francesos se situaven líders del grup 1 a falta de la darrera jornada, en què rebran el Kiel. Però el conjunt de Xavi Pascual va arrencar un empat del feu alemany, depèn d'ell mateix i la setmana vinent, al Palau Blaugrana i contra el Wisla Plock, pot certificar l'accés directe als quarts de final de la Champions League.

“Les defenses guanyen campionats”, diu al manual dels esports col·lectius. I ahir els blaugrana van fer una primera part de treball defensiu encomiable. Sortint ràpid al contraatac i aigualint el potencial alemany poblant la zona central del seu atac, els blaugrana van poder obrir el primer forat en el marcador. El parcial d'1-5 inicial va obligar a remar contra corrent els locals, que es van refer, comandats pel suec Niklas Ekberg, que ahir va estar estratosfèric davant de porteria. De fet, en la mitja part registrava un 100% d'efectivitat (6/6).

En cap moment va poder avançar-se el conjunt alemany però el Barça sempre va notar l'alè dels jugadors del Kiel. Les empentes blaugrana sempre trobaven resposta i quan Gonzalo Pérez de Vargas aturava, Niklas Landin responia sota els pals del conjunt alemany. Un gol des dels set metres de Lazarov, que ahir en va fer vuit, va deixar el 13-15 en l'equador del duel.

Després de la represa, el Kiel va posar una marxa més. Lluny va quedar aquella irregularitat alemanya que comentava Xavi Pascual en la prèvia. Els locals, esperonats per la seva gent, van poder capgirar el resultat. Ekberg seguia fent de les seves. Només un canvi en la porteria blaugrana va poder aturar l'efectivitat del suec, que va acabar el partit amb un 80% d'encert (8/10) en el seu compte particular. El tècnic del Barça, Xavi Pascual, va donar entrada a Ristovski i va deixar a la banqueta Gonzalo Pérez de Vargas durant uns minuts. I li va sortir bé l'estratègia, perquè en una de les primeres intervencions de mèrit, el macedoni va desviar amb el tou dels dits el llançament des de l'extrem de l'encertat jugador del Kiel. Però quan Ekberg va fallar, va agafar el relleu el local Marko Vujin, que va fer un final de partit estratosfèric. El lateral serbi, que va acabar el duel com a màxim golejador juntament amb el mateix Ekberg i amb Kiril Lazarov, va fer anar de corcoll els defensors blaugrana. Sobretot quan el Barça va defensar amb un home menys. El serbi va situar un perillós 24-22 quan quedaven poc menys de deu minuts per acabar. Feia pujada per a un Barça que, aleshores, va treure l'orgull davant el rebombori dels alemanys.

Aturada clau