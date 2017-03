El Mechaal més veloç

El crit de ràbia va ressonar per tot el Kombank Arena de Belgrad. Va ser una descàrrega d'adrenalina. Embalat, Adel Mechaal va alçar amb força el puny dret després de segellar amb autoritat la victòria en els 3.000 m de l'europeu de pista coberta. El fondista palamosí va buscar per les primeres files de la graderia el seu actual entrenador, Antonio Serrano, i es van fondre en una sentida abraçada. Després d'una dècada al costat de Josep Carballude, el prestigiós tècnic de la Solana (Ciudad Real) ha sabut donar un altre impuls a la carrera de l'atleta del New Balance i va creure des del primer moment en l'honorabilitat dels seus resultats, tot i l'enrenou dels tres controls fallits i la batalla legal amb l'Agència Espanyola Antidopatge (Aepsad). “Em va venir a veure durant els Jocs Olímpics de Rio i em va comentar la voluntat d'entrenar-se amb mi a Madrid. És un bon noi i confio en tot el que m'ha explicat. A més, s'ha adaptat molt bé al grup”, assegura Serrano.

Mechaal va poder competir a Belgrad gràcies al fet que el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport (TAS) va acceptar les seves al·legacions i va aixecar de manera cautelar la sanció d'un any que li havia imposat l'Aepsad. La resolució definitiva del TAS podria arribar al mes d'abril. Més enllà de la provisionalitat del títol europeu, Serrano va analitzar ahir per a L'Esportiu la final continental de 3.000 m i les característiques del seu nou pupil. “Hauríem volgut una cursa més ràpida i que els corredors turcs acceleressin el ritme, però en les semifinals ja es va veure que l'Ali Kaya no estava del tot bé. El ritme era massa lent i això ho va complicar tot, ja que l'Adel en algun moment va quedar endarrerit i excessivament tancat”, relata. I prossegueix: “L'Adel va atacar en l'última volta i en el tram final, quan el corredor noruec el va pressionar, va demostrar que encara tenia un altre canvi i va acabar molt ràpid en els últims 40 metres.” En aquest sentit, Serrano insisteix que aquest hivern han treballat especialment a millorar la força i la velocitat. “És en l'esprint final quan es guanyen els grans campionats”, etziba el tècnic que, entre d'altres, ha tingut a les seves ordres Chema Martínez, Juan Carlos de la Ossa, Víctor Garcia i Juan Carlos Higuero, que acredita quatre medalles en europeus en pista coberta (un or i dues plates en 1.500 m, i una plata més en 3.000 m). El mateix Mechaal va corroborar les paraules del seu nou tècnic després de la victòria: “He guanyat moltíssima reacció al turmell. Estem treballant molt la força i em veig com un atleta molt més veloç. He millorat les meves marques en 200, 300, 400 i 500 m. Em noto més bé que mai i això només és l'inici perquè només fa que m'entreno amb ell des del 5 de setembre i estic molt esperançat amb vista a l'estiu.”

Motivació i polivalència