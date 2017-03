El poder de les dones

Coincidint amb la celebració del quinzè aniversari de L'Esportiu, encetem avui una sèrie d'entrevistes a quinze dones que han estat protagonistes indiscutibles de l'eclosió de l'esport femení a casa nostra al segle XXI.

Amb Jennifer Pareja, una de les millors waterpolistes catalanes de tots els temps, donem el tret de sortida a aquest conjunt d'entrevistes justament avui, el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Tots els intervius, que farà la periodista Marta Cabré, s'enregistraran a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, es publicaran al llarg de tot aquest any al diari en paper i en el lloc web i es podran veure a El Punt Avui Televisió. La primera, avui mateix.

La sèrie pretén contribuir, modestament, a donar més visibilitat a l'esport femení. En el punt 19è de Manifest del II Fòrum BCN Dona i Esport, celebrat a Barcelona l'octubre de l'any passat, es diu: “A les noies els falten referents en el món de l'esport perquè no tenen visibilitat.” És el mateix concepte contingut en els principis generals del programa Dones i Esport 2014-2016, elaborat per la Secretaria General de l'Esport amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones. S'hi pot llegir: “La invisibilitat ha estat un dels obstacles que ha acompanyat les dones al llarg del temps. Cal mostrar les aportacions que les dones han fet i fan al món de l'esport... Cal crear referents amb els quals les noies i dones de Catalunya es puguin emmirallar.”

Malgrat les dificultats que es troben, els darrers anys les esportistes catalanes han obtingut uns resultats excel·lents en competicions internacionals i en l'àmbit olímpic. No és exagerat afirmar que l'esport femení de casa nostra ha fet eclosió en aquest segle XXI. Les medalles, títols i podis que han obtingut les dones en natació, natació sincronitzada, bàsquet, waterpolo, esquí de fons, curses de muntanya, motociclisme, handbol, piragüisme, vela i rugbi han situat les esportistes catalanes en un primer nivell mundial.

Com a exemple, i si ho circumscrivim en l'àmbit olímpic, observem com en els Jocs de Londres de 2012 hi va haver quinze catalanes que van fer podi, tantes com les que hi va haver en tota la participació olímpica anterior, d'ençà que la tennista Rosa Torras es va convertir en la primera catalana olímpica, en els Jocs de París del 1924.