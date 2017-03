Gairebé a ritme de Masters

El darrer punt de la final de São Paulo que dilluns va acabar perdent Albert Ramos contra l'uruguaià Pablo Cuevas, campió del torneig per tercer cop seguit, va ser singular. El sud-americà havia malbaratat tres pilotes de partit i va fallar el seu primer servei. De sobte, va sorprendre tothom fent el seu segon servei per baix –de cullera–, un mètode gens habitual tot i que està permès pel reglament, perquè el servidor no en treu cap benefici teòric que no sigui la sorpresa. Enlairant la pilota com es fa habitualment s'aconsegueix un millor angle i més velocitat. “Havia fet moltes dobles faltes i tenia por de fallar”, va argumentar Cuevas al final del partit. El servei per baix –com una dreta usual– es va fer cèlebre quan el nord-americà Michel Chang el va utilitzar com una arma de desestabilització en els vuitens de Roland Garros del 1989 contra el txec Ivan Lendl. Van ser els vuitens més famosos de la història del torneig. Chang va aixecar dos sets en contra i va estar a punt de retirar-se per rampes. El llavors deixeble de l'espanyol Pepe Higueras i actual tècnic del japonès Kei Nishikori, es va endur el títol amb només 17 anys en la final contra Stefan Edberg, però tothom recorda el duel contra Lendl.