Una transició llampec

“Des de casa seguirem celebrant els teus èxits.” És el missatge a les xarxes d'un company de pis, company d'aventures, amic i ara ja excompany de vestidor. Prieto, porter del Catgas, s'acomiadava dissabte de Rafa López, amb qui ha compartit casa i vestidor durant l'últim any i mig. “Encara ens queden moltes coses per viure”, li responia el jugador cordovès, que dilluns ja va firmar el seu contracte amb el Barça fins al 2017 i va fer el primer entrenament amb el grup al Palau.

Lluny ja queden les llàgrimes de divendres a Santa Coloma. Es va fer fotos amb tothom que li ho va demanar. El Pavelló Nou ja era buit després del duel entre el Catgas i el Movistar Inter, i amb les forces que li quedaven s'abraçava amb tots aquells que l'havien animat durant sis anys. “Ha estat molt complicat tot plegat. La gent sé que em té molta estima, però és complicat jugar així amb tantes coses dins. És complicat dominar totes les emocions. Tot i això, me'n vaig satisfet”, reconeixia Rafa López.

I, cinc dies més tard, amb el xandall del Barça, seia en un vagó de l'AVE per anar a disputar la copa d'Espanya de Ciudad Real al costat del seu amic Adolfo, amb qui també va compartir moltes vivències a Santa Coloma. És el primer gran repte del cordovès amb el seu nou club. “Ens ajudarà molt en l'aspecte defensiu. Ens donarà aire. Valorem molt la seva professionalitat”, va analitzar Andreu Plaza, el seu nou tècnic, el dia que es va fer oficial el traspàs del cordovès. “M'afalaga que em diguin que sóc bon professional. Però és la meva manera de treballar. Sempre he esta prudent i he mirat de millorar en tot. No tinc límit ni sostre. Intentaré arribar al màxim. He tingut la sort que es fixin en mi, i ara he de respondre de la mateixa manera que he fet sempre. No ho puc desaprofitar”, comentava el jugador després del seu darrer partit amb el Catgas.

Aprenent conceptes a contracorrent gairebé al mateix moment que comença a familiaritzar-se amb el vestidor i amb els seus nous colors, Rafa López ja va entrar ahir en la convocatòria per a la copa d'Espanya, que comença demà. “Hi arribarà just en qüestió de sistemes i de conèixer els companys. Però ens oferirà una rotació molt bona, sobretot en defensa”, va dir ahir Plaza abans de marxar a Ciudad Real. La transició del cordovès haurà de ser llampec, però des del pis que van compartir amb Prieto segur que els seus excompanys celebraran els seus èxits. Sempre que no siguin contra el Catgas, és clar.