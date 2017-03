L'ambició es retroalimenta

Paco Sedano i Juanjo Angosto, de 37 i 31 anys, respectivament, són els jugadors més veterans del Barça Lassa de futbol sala. Un consell seu és més que preuat per als joves que avui (21.15 h, Esport 3) vestiran per primera vegada la samarreta del Barça en una copa d'Espanya. “Barça, Inter i Pozo som els favorits només pel nom. Quan surts en una competició d'aquest estil te'n fas càrrec, d'aquest favoritisme”, reconeix Juanjo, que ha passat pels tres grans equips de la lliga.

El triomf contra El Pozo a Múrcia es va assaborir bé dissabte en un vestidor que, tot i veure com una plaga de lesions s'ha endut quatre dels seus millors jugadors, segueix mantenint l'ambició intacta. “És la clau de tot”, reconeix el capità, Paco Sedano, que ha alçat les tres copes d'Espanya que ha guanyat el Barça. “Potser és un dels vestidors més ambiciosos on he estat”, comenta Juanjo, que en va guanyar dues amb El Pozo. La combinació entre joves i veterans és una de les claus del bon ambient d'un renovat vestidor que anhela un títol per trencar els dos anys de sequera blaugrana.

El primer escull dels blaugrana en la primera copa d'Espanya d'Andreu Plaza, el tècnic del Barça, serà el Magna Gurpea, setè en la lliga. “Són un equip que fa temps que juguen junts. Es coneixen de memòria i fa temps que fan molt bona feina. Juguen bé de quatre, i Imanol Arregui, el seu entrenador, sempre aconsegueix que siguin molt competitius”, analitza l'entrenador blaugrana. Plaza, segons Sedano i Angosto, no ha donat cap pista respecte a qui jugarà en aquesta copa d'Espanya. “Jugui qui jugui, l'Andreu sap que rendirà al màxim”, comenta Juanjo, que assegura que ha conegut un Paco Sedano nou des que va aterrar a Barcelona. “Som dos persones amb qui es pot parlar de qualsevol cosa, que som tranquils i pacients. Ens hem entès bé tot i rivalitzar per un lloc de titular”, comenta Sedano que, als 37 anys, ha firmat enguany les millors proves físiques des que va arribar a can Barça. “Que ell doni el millor de si en un entrenament m'obliga a fer-ho a mi també. Ens retroalimentem. La nostra ambició millora el col·lectiu”, conclou Juanjo.