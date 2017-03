Anglaterra, a un pas d'una glòria que Escòcia vol evitar

Demà Twickenham serà el marc d'un duel històric. Ningú ho dubta. Anglaterra és a les portes d'igualar el rècord de victòries consecutives de Nova Zelanda (18). Però els anglesos no són els únics que aspiren a una jornada per emmarcar. El rival, Escòcia, en té tantes o més ganes. El XV del Card persegueix la seva primera Triple Corona en 27 anys, una fita que el satisfaria tant com ensorrar la gesta als anglesos i complicar-los la victòria final al Sis Nacions, que ara dominen gràcies a la imbatibilitat en les tres primeres jornades, però amb només tres punts més que Irlanda, amb qui es podria disputar el títol la setmana que ve a l'Aviva Stadium de Dublín, en el que es preveu un espectacle impressionant.

El XV de la Rosa va començar la ratxa victoriosa l'octubre del 2015, just en el moment més delicat dels últims temps. La selecció havia quedat eliminada prematurament de la copa del món que organitzava i el triomf contundent amb l'Uruguai (60-3) en l'últim partit de la fase de grups només li va servir per col·locar el primer maó a una obra que ara encara té unes dimensions desconegudes. L'arribada de l'australià Eddie Jones a la banqueta va servir per girar full a la desfeta dolorosa i encetar una nova etapa. El 2016 simplement va ser un any immillorable: el va començar amb victòria a la Calcuta Cup a Edimburg (9-15), en el que seria l'inici d'un excel·lent Sis Nacions que completaria amb el Grand Slam, i el va cloure superant Austràlia a Twickenham i encadenant la catorzena victòria. Una altra de les claus de la millora és que els joves han anat madurant i actualment Jones disposa d'un grup amb jugadors de primera línia a escala mundial com havia passat anteriorment amb referents de la talla de Jonny Wilkinson. Dylan Hartley, Joe Launchbury, Courtney Lawes, Tom Wood, Jonny May i Nathan Hughes són alguns dels que han agafat la batuta a la gespa i han ressorgit.

D'altra banda, intentar frenar l'embranzida anglesa per evitar que certifiquin la gesta afegeix motivació a l'expedició escocesa i no se n'amaguen. “Aturar la seva ratxa és una gran motivació per nosaltres. És molt emocionant tenir aquesta oportunitat. L'objectiu és guanyar i posar fi a la seva ratxa”, ha comentat el jove centre escocès Huw Jones.

Sis Nacions

Jornada 4

Gal·les-Irlanda

21.05 h

Itàlia-França

14.30 h (demà)

Anglaterra-Escòcia

17.00 h (demà)

Equip PT PJ PG PE PP PF PC

Anglaterra 13

3 3 0 0 76 47

Irlanda 10

3 2 0 1 104 46

Escòcia 9

3 2 0 1 72 57

Gal·les 5

3 1 0 2 62 57

França 5

3 1 0 2 47 54

Itàlia 0

3 0 0 3 32 132

Última jornada (18-03-17)