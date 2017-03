Amics per sempre

La marató de Barcelona, un altre cop amb més de 20.000 participants, té ben encarat el futur, però ahir va fer una mirada al passat. La presentació de la 39a edició de la cursa va tenir un caràcter vintage, per l'escenari i pels protagonistes. L'organització, tal com havia anunciat, va reunir els sis medallistes de la marató dels Jocs de Barcelona 92 en un acte emmarcat dins el programa commemoratiu del 25è aniversari de la cita olímpica.

Més d'un no va poder reprimir les llàgrimes tant quan va trepitjar el nou tartan de l'estadi Lluís Companys com quan es van reproduir les imatges de la prova olímpica, l'agost del 1992. “Recordo que va ser una de les maratons més dures i difícils de la meva carrera esportiva. En la pujada a Montjuïc semblava que m'havia d'esclatar el cor, però per sort vaig poder guanyar. Ara mirant el vídeo he vist imatges del paisatge i de l'ambient que no recordava”, va comentar el campió Young Cho Wang, que té una escultura just al davant de la porta Marató de l'estadi i que s'ha convertit en un lloc de pelegrinatge obligat per als turistes coreans. Molt emocionada, la russa Valentina Iegorova amb prou feines va poder pronunciar un parell de frases: “Em va fer molta il·lusió quan vaig rebre la invitació de l'organització. És fantàstic poder tornar 25 anys després i reviure la meva victòria olímpica. Barcelona sempre em portarà alguns dels millors records.” Cho Wang i Iegorova, juntament amb els japonesos Koichi Morishita i Yuko Arimori, l'alemany Stephen Freigang i la neozelandesa Lorraine Moller, plata i bronze respectivament, seran homenatjats avui en el sopar oficial de la marató i demà participaran en la Breakfast Run que recorre els quatre últims quilòmetres de la marató olímpica, amb final a l'estadi Lluís Companys. L'alemany Freigang, de 49 anys, és l'únic dels sis medallistes que diumenge s'atrevirà a abordar els 42,195 quilòmetres de la cursa.

Més del 50% d'estrangers