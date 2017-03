La nova fornada, en acció

La plata als Jocs de Londres i els ors en el mundial de Barcelona i l'europeu de Budapest, a més de tots els triomfs en competicions de clubs, són els èxits palpables més destacats de la generació daurada del waterpolo català, ànima i cos de la selecció espanyola femenina. Però no són els únics. Servir de mirall per a les següents generacions i haver sembrat el camí per donar continuïtat al projecte serveix de colofó de la feina ben feta. El cas de l'Alba Bonamusa és paradigmàtic. La maresmenca, nascuda el 1999, fa quatre anys que forma part del primer equip de La Sirena CN Mataró i malgrat la seva joventut avui serà una de les peces fonamentals en el partit de tornada dels quarts de final de l'Eurolliga al Sorrall, en el qual les de Florin Bonca intentaran remuntar un gol de desavantatge contra l'UVSE Budapest (10-9).

Bonamusa va ser una de les artífexs de la reacció catalana en el partit d'anada a Hongria. La Sirena es va plantar en el darrer quart amb un desencoratjador 10 a 4 que les deixava virtualment eliminades. Però les mataronines van reaccionar amb un parcial de 0 a 5, amb dos gols de Bonamusa. “Amb el 10 a 4 mirava el marcador i pensava que a la tornada no tindríem res a fer. Però les coses van començar a sortir, es va notar tot el treball que havíem fet i al final ens en vam sortir”, explica la jugadora, que va desembarcar al món del waterpolo gràcies a la seva germana Alba, exjugadora del primer equip i avui delegada. Tot i la remuntada són conscients que encara els queda molta feina. L'UVSE és el vigent subcampió d'Europa. “L'aspecte psicològic és important. No podem pretendre guanyar el partit a la primera meitat perquè al final ens acabaria costant l'eliminació. Hem de tenir paciència. L'UVSE és un equipàs i li tenim respecte, però no pas por”, hi afegeix Bonamusa, que actualment resideix al CAR de Sant Cugat i és una de les components de la selecció espanyola júnior vigent subcampiona del món i dos cops subcampiona d'Europa.

La maresmenca, que ha assumit més responsabilitat enguany i que està satisfeta del resultat, recorda feliç el 2016. “Guanyar els dos primers títols del CN Mataró en una setmana i amb el club de tota la vida va ser al·lucinant.” Ara en vol més: “Classificar-se per a la final a quatre i ser un dels quatre millors equips d'Europa seria un privilegi.” És el primer repte d'una jugadora que té de referents Anni Espar, Marta Bach i Maica Garcia, que aquest estiu disputarà el mundial júnior a Grècia i que albira un horitzó ple d'oportunitats: “Som conscients que podem jugar mundials, europeus i Jocs. És un repte.”