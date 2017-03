Pascual: “La primera fase de l'equip és extraordinària”

El Barça Lassa té avui a les seves mans la possibilitat de segellar la primera posició de la fase de grups de la lliga de campions en l'última jornada contra el Wisla Plock (20 h per Esport 3). Una fita que, vistos els rivals en l'anomenat grup de la mort, semblava impensable a l'inici de la competició, però que va anar guanyant cos a mesura que passaven les jornades. Avui l'equip blaugrana només depèn d'ell i certificarà el lideratge si supera el conjunt polonès, independentment del que faci el París Saint-Germain, segon a un punt del Barça, que demà rep la visita del Kiel. El primer lloc permet agafar una drecera amb vista a la final a quatre de Colònia i atorga el bitllet directe cap als quarts de final, sense haver de passar pels vuitens de final.

Després de l'últim entrenament al Palau, el tècnic, Xavi Pascual, reivindicava el bon paper del seu equip fins al moment: “La primera fase de la lliga de campions que hem fet és extraordinària. El primer objectiu era passar als vuitens. A mesura que van anar passant les jornades ja ens vam plantejar ocupar una de les dues primeres posicions, que atorguen el factor pista en les eliminatòries. I ara tenim l'oportunitat de quedar primers i ho hem d'intentar, tot i que potser no és rellevant, com vam veure l'any passat.” El preparador blaugrana es referia al fet que el curs passat el Barça va ser eliminat en els quarts de final pel Kiel, tot i haver quedat primer en la fase de grups. No obstant això, Pascual va remarcar la importància d'estalviar-se una eliminatòria: “Si quedem primers hi ha una sèrie de jugadors que podran descansar i això és un avantatge, més del que la gent es pensa. Hi ha alguns jugadors que estan molt tocats i necessiten aturar-se. Si no s'aturen, tindrem un problema en els vuitens de final o en els quarts.”

Pascual va fer la següent anàlisi del Wisla Plock: “És un equip que no se'n va dels partits. Corre molt i serveix molt ràpid des del centre. El desgast físic no els passa factura perquè disposa de prou planter. Planteja diverses alternatives en atac, defensa bastant bé i té una molt bona porteria [amb l'exblaugrana Rodrigo Corrales].” Més enllà de qüestions tècniques, el Wisla Plock necessita puntuar si no es vol veure desbancat del sisè lloc, l'últim que dona l'accés als vuitens de final, pel Silkeborg, que demà juga contra el Kadetten.

D'altra banda, Xavi Pascual no es va voler pronunciar sobre una de les novetats de la setmana, la futura incorporació –el 2018, tot i que el Barça voldria avançar l'operació aquest any– del pivot Ludovic Fàbregas. “Només parlo dels jugadors que tinc a la plantilla i del Wisla Plock”, va etzibar.