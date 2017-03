L'Astralpool CN Sabadell disputarà la sisena final a quatre de l'Eurolliga

L'Astralpool Sabadell disputarà la cinquena final a quatre de l'Eurolliga, la sisena de la història, després que aquest migdia hagi confirmat la classificació en eliminar el Dunaujvaros hongarès en el partit de tornada dels quarts de final. Les vallesanes afrontaven el duel amb un marge de tres gols d'avantatge (9-12) i no han donat cap opció a les rivals.

Les de Nani Guiu, amb la lliçó apresa de l'anada on van haver de remuntar un 4 a 1 advers, han saltat a l'aigua decidides a prendre la iniciativa per esvair totes les esperances visitants de capgirar l'eliminatòria. En atac han mogut la pilota amb fluïdesa per superar l'enganxosa i dura defensa hongaresa i generar bones opcions de llançament. Tabani, Neushul, Espar i Domènech han estat les autores dels primers gols vallesans que li han servit per encarrilar la victòria d'entrada (6-3). Les hongareses no han estat mai capaces d'acostar-se al resultat ni de posar en perill el bitllet del campió.

L'eliminatòria ha confirmat les opcions de les catalanes de revalidar el títol de campiones d'Europa.