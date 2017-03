Fita al Sorrall de Mataró

Bianco i Blanchard. Exclusions: Dance, Bonamusa i Bach, per part del Mataró; i Keszthely i Csabai, per part del Budapest.

LA SIRENA CN MATARÓ: Willemsz; Dance, Zablith (1), Arancini (3), Bonamusa, Cambray (2), Gibson (2), Bach, Meseguer i Laura López (4). UVSE BUDAPEST: Gangl; Czigany (1), Van der Sloot, Kisteleki, Szucs, Keszthelyi (3), Hertzka, Kovesdi, Toth (2), Csabai (2) i Kuna. PARCIALS: 4-3, 2-1, 4-2 i 2-2. ÀRBITRES: Bianco i Blanchard. Exclusions: Dance, Bonamusa i Bach, per part del Mataró; i Keszthely i Csabai, per part del Budapest.

La Sirena CN Mataró es va fer un lloc entre els quatre millors equips del continent després d'un partit magistral contra l'UVSE Budapest, el subcampió de l'Eurolliga. Més enllà d'una classificació històrica, el mèrit del conjunt mataroní va ser la manera com va sotmetre un equip que forma la columna vertebral de la selecció hongaresa. Impulsat per la sorollosa afició local, La Sirena va fer un treball excels en defensa i va saber jugar amb paciència les seves cartes en atac per guanyar-se amb tot mereixement el bitllet per a la final a quatre de l'Eurolliga. L'UVSE va donar vida al CN Mataró en el partit d'anada (10-9), després d'un parcial final de 0-5, i se n'anirà de la capital maresmenca havent de jugar la final de consolació, la copa LEN.

Molt concentrades, la posada en escena ja va ser de clar color local. Molt centrat en defensa i efectiu en atac, el CN Mataró es va anotar el primer parcial (4-3) gràcies als gols de Zablith, Cambray i Laura López, per partida doble. La jugadora madrilenya va oferir un autèntic recital i va exercir la seva experiència tant en defensa com en atac. En el segon quart, La Sirena, amb Arancini i Gibson com a protagonistes, incrementava el seu avantatge i continuava tenint el rival sota control (6-4). El partit era molt intens i l'únic dubte era saber si les locals serien capaces de mantenir el ritme, tot i tenir quatre jugadores amb dues exclusions. Els dubtes es van esvair en el tram final del tercer quart. El joc amb doble boia, les bones intervencions de l'holandesa Debby Willemsz sota els pals i una Arancini pletòrica en el llançament exterior signaven una màxima diferència de cinc gols (11-6) en ple festival mataroní. En poc més de cinc minuts de joc, l'UVSE es va rendir a l'evidència contra un Mataró que va fer un pas endavant en el seu procés de creixement, i que ja no s'arronsa davant de cap rival.