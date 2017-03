Chesum, heroi per accident

El kenyà Jonah Kipkemoi Chesum va trencar tots els pronòstics en la Zurich Marató de Barcelona. Trontollant, va entrar de tort a la línia de meta i tot seguit va traçar una diagonal i es va haver d'asseure sobre l'asfalt per refer-se de l'esforç. Era la primera vegada que Chesum completava els 42,195 km de la marató. De fet, tampoc tenia previst fer-ho ahir, però una sèrie de circumstàncies el van impulsar a córrer fins al final. Va ser un heroi per accident. Com indica el seu dorsal en anglès, Pacer (marcapassos o conegut popularment com a llebre), el fondista kenyà era un dels encarregats d'assegurar un ritme elevat a la cursa fins al quilòmetre 32 amb el propòsit de facilitar la feina als caps de cartell en l'intent d'assaltar la plusmarca del circuit (2h07:30). Els atletes contractats per a la fita, en especial l'etíop Sisai Jisa Mekonen, acreditat en 2h06:24, va fer figa per una lesió muscular i Chesum va tirar pel dret. Extralimitant-se en les seves funcions, va decidir, superat el punt quilomètric 35, trencar tots els murs i enfilar l'Arc de Triomf per dirigir-se a la línia de meta situada a l'avinguda Maria Cristina. Chesum i el seu representant, l'anglès James Ruskin, van ser els primers sorpresos de la victòria. “No hi ha paraules, no hi ha paraules”, anava repetint Ruskin, incrèdul, poc després que el seu representat creués la línia de meta i quadrupliqués, de ben segur, la recompensa que tenia estipulada. La seva marca (2h08:57) suposa el quart millor registre en el palmarès de vencedors a Barcelona. Com el guanyador, el segon classificat Jacob Cheshari Kirui (2h09:24), també tenia encarregada la tasca de llebre en una cursa que va esdevenir una revolució dels actors secundaris en tota regla.

Les maratons evoquen sovint històries de superació i també ho és la del vencedor d'ahir a Barcelona. Chesum va ser víctima d'un incendi quan era petit, les seqüeles del qual són ben evidents a la part dreta del seu cos, al rostre i especialment en una malformació del braç. De fet, el fondista kenyà va competir en els Jocs Paralímpics de Londres 2012 en la categoria T-46 (amputats) i va ocupar el sisè lloc en 800 m i el setè en 1.500 m. Per un reajustament en les categories dels paralímpics el van ressituar en la T-47, en el programa dels quals no es disputen les proves de fons. Així, Chesum s'ha acostumat a competir amb atletes sense cap tipus de minusvalidesa. Abans d'aterrar a la capital catalana, el seu millor resultat era un cinquè lloc en la mitja marató de Cardiff, on va acreditar una marca de 1h02:04.

