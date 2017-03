L'esperança de tots

“La copa genera esperança a tots els equips”, diu Marta Segú, davantera del Polo. El seu equip, que ha fet un inici d'any molt bo, obrirà el foc amb el Jolaseta basc a la part alta del quadre de la copa de la Reina. El Polo no entra dins la casella dels favorits per guanyar, però Segú no descarta res. “Les dinàmiques desapareixen en una competició tan especial com aquesta”, assegura Cristina Salvatella, capitana de l'Egara, que també parteix des de la part alta del quadre. El conjunt ratllat es veurà les cares amb l'amfitrió, el Junior, que ha posat moltíssima il·lusió en una competició que fa temps que passa de llarg de Sant Cugat. Les santcugatenques, segones en la classificació, aspiren a treure's l'espina de la temporada passada, en què van perdre la final de la copa de la Reina contra el Club de Campo.

Precisament, les madrilenyes tenen una bona pedra de toc avui en el duel dels quarts de final de la part baixa del quadre. El SPV Complutense, vigent campió de lliga, és un dels grans candidats al títol. El jove CD Terrassa s'enfronta amb la Real Societat a la mateixa banda del quadre. “Elles són veteranes i tenen experiència, però anem amb la il·lusió per bandera”, diu Júlia Pons, puntal de l'equip.

Un pas per davant