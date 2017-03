Federer, a semifinals per abandó de Kyrgios

Roger Federer es va classificar per a la semifinal del Masters 1.000 d'Indian Wells gràcies a la retirada per malaltia del seu rival, l'australià Nick Kyrgios. L'organització ho va anunciar en un comunicat i el mateix jugador ho va explicar en les xarxes socials manifestant que creia que es tractava d'una intoxicació alimentària que li havia fet passar una mala nit. “No he pogut descansar gens aquesta nit, i per lluitar amb un campió com Roger necessito estar perfectament per poder tenir possibilitats”, va dir l'australià –quinzè favorit–, que havia demostrat estar en un gran moment de joc, ja que en els vuitens va eliminar el segon favorit, el serbi Novak Djokovic. El suís, novè cap de sèrie, jugarà la semifinal contra el guanyador de l'últim duel de quarts, entre el nord-americà Jack Sock (17) i el japonès Kei Nishikori (4), que es va disputar la matinada passada.

L'altra semifinal la jugaran l'asturià Pablo Carreño, el cap de sèrie número 21, i el suís Stan Wawrinka, el tercer favorit. Pablo Carreño ha aconseguit el seu millor resultat en un Masters 1.000 en classificar-se per a la semifinal. L'asturià, de 25 anys, va derrotar l'uruguaià Pablo Cuevas (27) per 6-1, 3-6 i 7-6 (4) en dues hores i quatre minuts. El seu rival, Stan Wawrinka, també va necessitar tres sets i més de dues hores i mitja per eliminar l'austríac Dominic Thiem (8) per 6-4, 4-6 i 7-6 (2). Carreño i Wawrinka s'han enfrontat dos cops, amb dos triomfs per al suís.

El quadre femení