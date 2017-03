La tirania del Polo s'allarga

AT. TERRASSA

POLO 4 AT. TERRASSA 1 RC POLO BARCELONA: Fernández Garin, Masana, Bordas, Casasayas, Alegre, Vila, Piera, Chaves, Ibarra, Baart i Rey –onze inicial– De Abadal, Cabot, Herrera, Coll, Turull, Reyné, i Cavaller (porter suplent). ATLÈTIC TERRASSA: Calzada, Pujal, Boltó, Beltrán, Malgosa, Sallés, Oliva, Carrera, Cortès, Torras i Ibañez –onze inicial– Malgosa, Bach, Morera, Parrilla, Tarrés i Torrente. GOLS: 1-0 (13') Mati Rey. 2-0 (25') Llorenç Piera. 3-0 (50') Manu Bordas. 3-1 (52') Jan Malgosa. 4-1 (69') Alex Casasayas. ÀRBITRE: Servetto i Vázquez.

Hores després de superar el Junior en les semifinals de la copa del Rei, els jugadors del Polo visualitzaven diversos passatges del partit a l'hotel de concentració. “Hem de millorar molt en la defensa de l'àrea. Ha estat el nostre punt feble d'avui”, deia Carlos García Cuenca, el tècnic del Polo, dissabte. I va tirar endavant i enrere el vídeo, una vegada rere l'altra, perquè els seus jugadors ho visualitzessin. I ahir, en la final contra l'Atlètic de Terrassa, el visionament del vídeo i la insistència del cos tècnic va servir. “És, segurament, la final més treballada de totes les que hem disputat els últims anys”, va comentar Migue Masana, el capità del Polo, amb la medalla d'or penjada al coll. Masana i David Alegre, també capità, van cedir l'honor d'aixecar la quarta copa de les darreres cinc temporades del Polo a Xavi Lleonart, que, per una lesió a l'espatlla, es perdrà el que queda de temporada. Des de la banda, el davanter del Polo va veure com els seus companys feien un partit pràcticament perfecte i superaven per un contundent 4-1 l'Atlètic Terrassa.

Van ser els grocs els primers que van trepitjar l'àrea rival, però va ser un miratge perquè el Polo va atropellar els terrassencs. Marc Calzada, el porter de l'Atlètic, va poder refusar les primeres ocasions des del penal del Polo, però no va poder fer res en una rematada de Mati Rey després d'una jugada individual de l'internacional argentí. S'avançava el Polo en el primer quart i no reaccionava l'Atlètic.

Els terrassencs van desaprofitar el seu primer penal córner per una mala recepció i van pagar-ho molt car perquè els barcelonins, poc després, van fer el 2-0. El jove Llorenç Piera punxava una pilota a boca de gol després d'un penal servit per l'argentí Pedro Ibarra.

En l'inici del tercer quart, el domini del Polo va seguir sent abassegador. Les poques arribades de l'Atlètic morien en l'entremat defensiu d'un Polo que es va mostrar molt sencer durant els setanta minuts. El mateix Ibarra podria haver eixamplat les distàncies amb un stroke però va enviar el seu llançament fora. Qui no va fallar, però, va ser Manu Bordas, que va fer el tercer gol dels barcelonins a les acaballes del tercer quart. El davanter barceloní va convertir en gol una magnífica jugada de l'MVP de la copa, David Alegre.

Revifada groga