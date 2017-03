Una cimera estel·lar

La Volta a Catalunya que comença avui a Calella suposarà l'estrena de Chris Froome enguany a Europa. El debut del triple vencedor del Tour i principal candidat a la victòria en la propera edició de la cursa francesa és un dels al·licients de la 97a edició de la cita catalana, que durant tota la setmana acapararà l'atenció del ciclisme mundial. Serà la seva sisena participació en la Volta, i el sisè lloc del 2014 és el millor resultat. L'any passat va acabar vuitè, a 46 segons del colombià Nairo Quintana, vencedor final, que enguany no defensarà el títol perquè acaba de guanyar la Tirrena-Adriàtica i ara se centra a ultimar els detalls amb vista al Giro. Encara que és aviat i el primer objectiu serà el Tour de Romandia, Froome mai surt a la carretera a passejar. Acudeix a la cita ben flanquejat: Poels, Rosa, Kennaugh, Landa, Kiryienka, López i Nieve.

Però l'interès va més enllà de l'acte testimonial que suposa l'estrena del britànic i s'esperen set dies intensos a les carreteres del país amb una lluita aferrissada per la general. El cap de files de l'Sky encapçala una llista estel·lar juntament amb els espanyols Alberto Contador (Trek) i Alejandro Valverde (Movistar). El madrileny ha quedat sense victòria en la París-Niça per dos segons, i a Andalusia per un segon, i es plantarà a Catalunya famolenc, mentre que el murcià, tot i els 36 anys, es manté fort i precisament va ser ell el vencedor a Andalusia. El traçat s'adapta al seu perfil i ve amb un bon equip.

La nòmina de favorits s'amplia amb els francesos Romain Bardet (AG2R) i Julian Alaphilippe (Quick Step), els neerlandesos Bauke Mollema (Trek) i Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), el rus Ilnur Zakarin (Katuixa), el polonès Rafal Majka (Bora) i l'anglès Adam Yates (Orica). També s'ha de tenir en compte l'irlandès establert a Girona Dan Martin (Quick Step), que sempre es mira la cursa amb uns ulls especials i hi ha registrat bones actuacions: el 2013 en va ser el vencedor i l'any passat va acabar tercer i va guanyar a La Molina. Ha transmès bones sensacions en l'inici de curs i en la París-Niça va pujar al tercer graó del podi.

Aquest any la Volta ha variat el recorregut respecte a les últimes edicions. El canvi més significatiu és la llarga contrarellotge per equips de demà al Pla de l'Estany (40 km), que podria condicionar la cursa i la manera d'afrontar les dues etapes de muntanya principals.

Si algun dels favorits amb intenció de competir per liderar la general perd temps a Banyoles, el podrà començar a recuperar a partir de l'endemà en una jornada amb un menú només apte per a escaladors, amb tres ports de primera: Toses i els dos ascensos a La Molina, el segon per creuar la meta. Martin, van Garderen i Purito són els últims vencedors a l'estació de la Cerdanya.

Dijous tindran una segona oportunitat amb Lo Port, on es viuran alguns dels quilòmetres més esperats dels 1.113,2 que configuren una Volta llarga i exigent. El cim tortosí és una altra de les novetats d'enguany i consta de gairebé deu quilòmetres amb un desnivell mitjà del 9% i rampes de fins al 20%. En les jornades entre Llívia i Igualada (4a etapa), i entre Tortosa i Reus (6a etapa), també hi haurà terreny perquè els equips més ambiciosos i motivats puguin plantejar paranys als rivals. Per veure sorpreses, però, no caldrà esperar. Avui, en la jornada inaugural, amb sortida i arribada a Calella i amb els dos primers ports de primera de la Volta (el Muntanyà i el coll Formic), encara que lluny de meta, hi podria haver moviment. El tradicional circuit de Montjuïc polirà serrells diumenge.