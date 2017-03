Fourcade fa una temporada per emmarcar

El biatleta de la Llaguna Martin Fourcade (28 anys) va escriure, ahir, una altra pàgina en un historial de rècords que va camí de ser llegendari. En l'última cita de la copa del món, a Oslo, el català va aconseguir la seva 14a victòria del 2017, igualant el rècord de triomfs en una sola temporada de l'alemanya Magdalena Forsberg, que també en va aconseguir 14 el 2000/01.

Fourcade va confirmar a Oslo per sisena vegada consecutiva el triomf en la general de la copa del món, les mateixes que va guanyar una altra llegenda de la disciplina, el noruec Bjorn Bjoerndalen. Ho va fer, a més, amb el seu tercer Grand Slam, la victòria en la general de les quatre modalitats: individual, esprint, persecució i sortida en massa. A banda de les 14 victòries de la temporada, el resum és encara més explícit si es compten els podis: 22 en 26 curses.

La victòria d'ahir a Oslo va tenir un caire heroic i un desenllaç amb suspens. Abans de la sortida, Fourcade no va carregar el rifle amb tota la munició reglamentària i pel camí va haver de recollir tres nous carregadors al seu nou entrenador en una maniobra que el podria haver desqualificat. També va perdre les ulleres, però es va mostrar letal amb 20 de 20 trets i va creuar la línia d'arribada en primer lloc aixecant amb ràbia el puny tot sense saber si hi hauria alguna reclamació. No n'hi va haver. Tothom es va rendir als seus peus. El podi el van completar el letó Andrejs Rastorgujevs i l'austríac Simon Eder.