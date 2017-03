La Volta tanca un acord amb ASO

La Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva va confirmar ahir l'acord que ha tancat amb ASO, que inclou la producció d'imatges, la distribució dels drets de televisió i patrocinadors per als cinc anys vinents. L'aliança beneficiarà la tercera prova per etapes més antiga del món, que té el suport fonamental de la Generalitat de Catalunya.

El director de la prova, Rubèn Peris, va valorar les conseqüències de l'acord: “Ens beneficiarem aquest any de l'experiència d'ASO per a la producció i distribució dels drets de televisió en particular, que ens permetran de millorar la qualitat de la nostra distribució en els més alts estàndards de la imatge.”

El secretari general d'Esports de la Generalitat, Gerard Figueras, es va mostrar satisfet amb l'acord: “Naturalment estem vinculats a aquest esdeveniment històric que forma part del patrimoni esportiu català. L'aportació d'ASO ens obre unes perspectives apassionants, experiència en el camp de l'estratègia de negoci que complementa l'experiència dels equips de l'organització.”

D'altra banda, Yann le Moenner en va fer la lectura d'ASO: “És un orgull donar suport a una cursa amb un palmarès tan important. L'aliança ens permet ser presents en la centenària edició de la Volta a Catalunya el 2020 i projectar el futur junts.”

Amaury Sport Organisation (ASO) és una de les empreses que organitza proves esportives a l'Estat francès i al món, entre les quals destaquen curses ciclistes com el Tour, la París-Roubaix, la París-Niça, la Fletxa Valona, la Lieja-Bastogne-Lieja i la Vuelta a Espanya, entre d'altres. També organitza la Marató de París, el Ral·li Dakar i l'Open de França de golf.