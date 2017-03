Cimolai guanya a Calella la primera etapa de la Volta

L'italià Davide Cimolai (FdJ, 1989) ha guanyat a Calella la primera etapa de la Volta a Catalunya en un esprint massiu en què ha superat en els metres finals un dels grans favorits del dia, el francès Nacer Bouhanni (Cofids). L'altre candidat a la victòria, André Greipel (Lotto Soudal) només ha pogut ser cinquè.

Tot i que en la primera meitat de l'etapa (178,9 km) hi ha hagut una escapada amb Pierre Rolland (Cannondale) com a ciclista més destacat, els equips més forts han dominat l'etapa. L'Sky de Chris Froome s'ha deixat veure en la part final i fins i tot un dels seus homes, Peter Kennaugh, ha atacat sense èxit en els carrers de Calella.

Cimolai ja va guanyar l'any passat l'etapa de la Volta amb final a Vilanova. Tot i ser un bon esprintador, només suma cinc victòries com a professional.

Demà hi haurà al Pla de l'Estany la primera etapa decisiva per a la general, una contrarellotge per equips de 40 km.

Avui la Volta ha aprofitat la primera etapa per anunciar un acord de col·laboració comercial amb l'empresa ASO, organitzadora del Tour de França.