Federer, en la plenitud

Roger Federer continua assaborint l'èxit quan només fa uns quants mesos de la seva única temporada sense títols des del 2001, any en què va guanyar el primer, a Milà. Després de començar aquest 2017 amb el seu divuitè Grand Slam, a Austràlia, el suís va guanyar dilluns a la matinada el torneig d'Indian Wells en vèncer en la final contra el seu compatriota Stanislas Wawrinka (6-4 i 7-5). A 35 anys, Federer torna a estar en boca de tothom –si és que mai ho ha deixat d'estar– i escala quatre llocs en el rànquing de l'ATP, en què ara és sisè, després d'haver acabat el 2016 en el 17è lloc, la seva pitjor classificació des del 28 de maig de 2001, quan era 18è.

Amb aquest èxit, Federer arriba a la xifra rodona de 90 títols de l'ATP i es consolida en el tercer lloc del rànquing històric, a només quatre del txec Ivan Lendl i a dinou del nord-americà Jimmy Connors, que lidera la taula. El de Basilea també és tercer en el rànquing de jugadors amb més títols del Masters 1.000. El d'Indian Wells, torneig que ha guanyat sis vegades, és el 25è de la seva carrera. Només el superen el mallorquí Rafa Nadal –a qui va vèncer en els vuitens de final–, amb 28, i el serbi Novak Djokovic, amb 30.

Federer va arribar a la final d'Indian Wells sense haver cedit cap set en tot el torneig. Ni tan sols un trencament. Les estadístiques prèvies amb Wawrinka també l'afavorien. I és que en els enfrontaments històrics entre tots dos, Wawrinka no en sortia gaire ben parat. En 22 partits, dinous victòries de Federer i només tres del seu rival, cap de les quals en pista ràpida. En efecte, poca cosa hi va poder fer Wawrinka. En el primer set, tots dos van defensar el seu servei fins al 5-4, moment en què Federer va aprofitar una errada del seu rival per endur-se el set. Tan bon punt va començar el segon set, Wawrinka va aconseguir trencar el servei de Federer per primer cop en tot el torneig i situar-se 0-2. Però l'exnúmero u del món va remuntar i va igualar a dos. Amb 4-4 s'enduia el novè joc en blanc. Wawrinka va defensar el seu servei següent, però amb 6-5, quan buscava el joc de desempat, Federer, des de la xarxa, li va donar l'estocada definitiva en la primera bola de partit de què va disposar.

El suís es va convertir en el jugador més veterà que guanya el torneig d'Indian Wells, a 35 anys i set mesos, superant Jimmy Connors, que tenia 31 anys i cinc mesos quan va vèncer el francès Yannick Noah en la final de 1984.

La propera parada de Federer serà en el torneig de Miami, on pot sumar molts punts perquè l'any passat no hi va participar. El suís tindrà el desafiament de trencar l'idil·li de Novak Djokovic amb aquest torneig. El serbi ha guanyat a Miami els tres darrers anys i hi acumula sis victòries. Els dos únics títols de Federer en aquest torneig es remunten a les temporades 2005 i 2006.