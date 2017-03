El Movistar guanya la crono per equips i Valverde es posa líder

El Movistar s'ha imposat en l'important contrarellotge per equips de la segona etapa de la Volta a Catalunya i ha situat Alejandro Valverde com a màxim favorit a la victòria final. L'equip liderat pel murcià ha fet un temps de 48 minuts i 51 segons en els 41,3 km de recorregut, que ha tingut la sortida i l'arribada a Banyoles. Valverde ha estat el màxim beneficiat de la jornada i s'ha posat líder de la prova amb un temps de 5h17:16. Inicialment el lideratge havia estat per al seu company d'equip José Joaquín Rojas, però l'ha perdut en haver estat penalitzat amb tres minuts per haver impulsat durant l'etapa els seus companys Andrey Amador, dos cops, i Nelson Oliveira. Marc Soler s'ha posat com a millor català de la general amb el quart lloc. També ha fet una bona contrarellotge el BMC de Tejay van Garderen i Rohan Dennis, que ha acabat l'etapa amb dos segons més que el Movistar.

Els perjudicats, en canvi, han estat l'Sky de Chris Froome, que ha perdut 46 segons, i el Trek d'Alberto Contador, que ha perdut 1:15. Al britànic i al madrileny se'ls complica la lluita per la victòria de la Volta. Demà es disputarà una altra etapa decisiva amb un recorregut d'alta muntanya fins a la Molina.