L'últim tren a Budapest

L'expedició de l'Atlètic Barceloneta va posar ahir rumb a Dubrovnik conscient que l'últim tren per aconseguir un bitllet per a la final a sis de Budapest passa per la piscina del Jug, el vigent campió de la competició, i que cal puntuar. “És una autèntica final i sortirem a totes. Hem de puntuar si volem tenir possibilitats reals de lluitar per les tres primeres posicions”, admet el tècnic mariner, Chus Martín. Quan falten tres jornades per al final de la lligueta, l'Atlètic Barceloneta és a 4 punts de l'Eger, el tercer classificat i l'últim que accediria a la fase final.

L'Atlètic Barceloneta no juga competició europea des que l'1 de març va perdre a la piscina de Sant Sebastià (6-11) contra el Pro Recco, el gran favorit al títol. “Des d'aleshores, només hem disputat un parell de partits de lliga; l'últim, molt assequible. Espero que no es noti la falta de to competitiu. Hi ha hagut una aturada pels partits de la lliga mundial, que aquest any no disputa la selecció espanyola. El Jug, però, estarà en una situació similar”, comenta l'entrenador mariner. Chus Martín considera que la clau del partit serà “controlar el seu joc d'atac”. No en va, el Jug és el màxim golejador dels dotze equips de la competició, amb 94 dianes i una mitjana de 13,4 per partit. En el partit de la primera volta, el conjunt català va estar a punt de certificar la victòria, però un gol de Felipe Perrone 28 segons abans del final va aigualir la festa i va deixar el duel en taules (7-7). De fet, el partit del jugador d'origen brasiler, amb cinc gols, va ser un autèntic malson per a la defensa marinera i va resultar determinant en l'empat final. En les dues últimes jornades, l'Atlètic Barceloneta s'enfrontarà amb els dos últims classificats de la fase de grups, el Hannover i el Partizan, però difícilment tindrà cap possibilitat de guanyar-se el bitllet per a Budapest si no ha estat capaç de fer els deures a Dubrovnik.