Queixalada de Valverde

Fa uns anys, reconèixer les etapes podia donar un plus d'avantatge als equips. Ara no fer-ho pot significar un escull important. Però supervisar-lo fins a quatre vegades els dos dies previs a l'hora H pot comportar un plus decisiu i, sobretot, demostra determinació per guanyar. El Movistar havia entrenat dues vegades el circuit de la contrarellotge per equips d'ahir pel Pla de l'Estany dissabte i dues més diumenge, i ahir va posar en pràctica tots els coneixements i va donar un cop d'efecte a la Volta. El conjunt navarrès va ser el més ràpid a cobrir els trepidants 41 quilòmetres i va superar tot un expert en la matèria, el BMC, per dos segons, i, a més, va col·locar el murcià Alejandro Valverde líder de la general i el català Marc Soler quart i al capdavant de la classificació dels joves.

El rèdit del Movistar encara va més enllà. Valverde va agafar un avantatge significatiu amb els principals candidats a la victòria final i va augmentar les possibilitats de celebrar la segona Volta. El murcià es troba en un bon estat de forma, i ho va demostrar adjudicant-se la volta a Andalusia davant d'Alberto Contador i, a més, disposa d'un bon equip per ajudar-lo en els moments més compromesos, com pot ser l'etapa d'avui amb final a La Molina o la de divendres a Lo Port. El britànic Chris Froome (Sky) es troba a 46 segons del líder i el madrileny Alberto Contador (Trek), a poc més d'un minut. L'americà Tejay van Garderen (BMC), a dos segons de Valverde a la general, es converteix en la seva primera amenaça.

El Movistar es va exhibir ahir en la cronometrada amb inici i sortida a Banyoles. En el punt intermedi (km 21) va deixar constància de les seves intencions en superar amb nou segons el BMC, fins aleshores l'equip més ràpid i el principal candidat a la victòria d'etapa. Els de Valverde van mantenir la dinàmica en el tram final, més propici per rodar a diferència de l'inici tècnic i irregular, i al final van creuar la meta amb un temps de 48:55, millorant amb dos segons l'actuació del conjunt nord-americà (48:57), i completant l'etapa a una mitjana superior als 50 km/h. L'escletxa respecte als altres rivals encara va ser més significativa i va constatar el temor dels protagonistes que preveien diferències importants en una de les jornades més determinants i espectaculars de les últimes edicions de la Volta. L'Sky va ocupar la tercera posició (a 46), el Trek, la quarta (1:15), i l'Orica, la cinquena (1:24).

El líder més breu