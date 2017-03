L'estany, un plató televisiu

Lluís Costabella és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Banyoles, però és, sobretot, un dels homes que més temps acumula, gairebé 30 anys, com a voluntari i col·laborador en la Volta a Catalunya. Ha fet gairebé de tot, però sobretot d'àrbitre, informador, cronometrador, organitzador i pràcticament sempre sobre una moto. La connexió entre la Volta i Banyoles aquests últims anys ha estat possible sovint gràcies a les seves gestions. En l'última dècada la ciutat ha rebut cinc vegades la cursa catalana. La idea d'anar més enllà i de portar una contrarellotge per equips a la comarca va ser seva: “Feia temps que hi pensàvem i, després de llargues converses amb Rubèn Peris, els alcaldes i totes les administracions implicades, vam dir: fem-ho.”

Era una aposta ambiciosa. Fins fa quatre dies hi havia dubtes sobre una etapa que pel seu format ja és històrica, però ell la va defensar fins a l'últim moment. “El cap de setmana teníem corredors i equips entrenant-se i es queixaven que la carretera no era prou ample, però jo els deia, com a àrbitre, que al reglament no posa enlloc que una contrarellotge hagi de ser en una autovia. Vam apostar no només per una contrarellotge llarga, sinó també molt tècnica. Feia tant de temps que no se'n feia cap que havia de ser diferent, especial.”

A Banyoles no és estrany que passejant per l'estany t'avanci a tot drap mentre s'entrena de bon matí l'olímpica Esther Guerrero. No va ser l'única banyolina en els Jocs de Rio. També hi va anar la triatleta Carolina Routier. Els remers Alex Sigurbjörnsson i Pau Vela, de Tortosa, es van preparar durant anys a la capital del Pla de l'Estany per arribar a la gran cita brasilera. “Gràcies a l'estany som ciutat turística esportiva i ho hem d'aprofitar, sobretot en l'esport. La Volta porta 800 llits a cada etapa i tothom a la comarca se n'aprofita, els albergs, els restaurants, etc.”

Un dels veïns il·lustres de la comarca és un dels exciclistes més mediàtics a Europa, l'escocès David Millar, que viu en una masia a Cornellà del Terri, i que l'any passat va ser el pregoner de la festa major. “No només ell ens fa d'ambaixador, sinó que pràcticament tots els professionals que viuen a Girona i als seus voltants veuen això com un petit paradís orogràfic, amb el mar i la muntanya tan a prop”, assenyala Costabella, que recorda que l'etapa d'ahir i sobretot els grans plans generals i les imatges aèries de la comarca, es van veure a 164 països.

El documental