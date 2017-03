“La missió és erradicar el dopatge tecnològic”

Una crono és un dia especial per a un comissari perquè teniu més feina, no?

Ho és, però no només per a nosaltres, sinó també per als equips que han de canviar les bicicletes habituals. Els mecànics, per exemple, han de treballar els dies previs per preparar les bicicletes de les cronos. Venim unes hores abans per muntar el gabarit, que és l'estri que fem servir per mesurar les bicicletes. Fem dos controls: un d'inicial perquè tots els mecànics sàpiguen que les bicicletes estan en regla i un altre abans de la sortida per controlar que la bicicleta no s'hagi modificat.

Quins requisits s'exigeixen?

N'hi ha diversos, però els més importants són la distància que hi ha d'haver de la vertical que passa de l'eix del pedalier fins a la vertical que es traça al punt més extrem del manillar, que no pot superar els 80 cm, i si el corredor supera els 190 cm d'alçada se li permeten 5 cm més; i la distància que hi ha des de la vertical que passa per l'eix del pedalier a la que passa per la punta del selló, que ha de guardar una distància de 5 cm de retrocés. Després hi ha altres variables, com la inclinació del selló i la seva mesura.

Els altres dies què fan bàsicament?

En dies de muntanya controlem que la bicicleta no pesi menys de 6 kg i 800 g. Això es fa abans i després de l'etapa. I, en general, comprovar que els corredors compleixin el reglament.

Es creu les trampes tecnològiques?

Sí des que s'han detectat casos com el de la belga Van den Driessche en el mundial de ciclocròs. No només hi ha dopatge físic, sinó també tecnològic, i la nostra missió és erradicar el dopatge tecnològic.

Quina ha estat la seva trajectòria?

Era corredor i als 19 anys em vaig treure la llicència de comissari. Fa nou anys que estic en la categoria internacional i he estat internacional de gairebé totes les disciplines, i he participat en campionats del món, proves del World Tour, Vuelta i Giro. Aquesta és la meva tercera Volta.