Una sanció deixa Valverde sense lideratge a la Volta

La Unió Ciclista Internacional (UCI) ha confirmat aquest matí la sanció d'un minut a Alejandro Valverde i el Movistar per l'actuació irregular de l'equip durant la contrarellotge per equips d'ahir a Banyoles. Això ha donat la victòria en diferit de l'etapa al BMC i el lideratge al belga Ben Hermans abans de començar l'etapa entre Mataró i la Molina. Després de la contrarellotge per equips el director de l'equip nord-americà, Jackson Stewart, i alguns ciclistes ja s'havien queixat de les maniobres d'alguns integrants de l'equip espanyol. El Trek-Segrafedo d'Alberto Contador també va protestar.

La sanció ha canviat la general com un mitjó. El nord-americà Tejay van Garderen (BMC) passa a ser el màxim favorit amb diferències relativament importants sobre la resta de favorits: Chris Froome (44 segons), Alejandro Valverde (58), Alberto Contador (1:13) i Adam Yates (1:22). La sanció també ha deixat Marc Soler sense el mallot del millor jove.