“Soler està molt bé i ha fet un altre gran pas”

Com ha vist la Volta fins ara?

La crono per equips de Banyoles va suposar un cop d'efecte i en principi havia de condicionar l'etapa de La Molina. Els que havien perdut temps estaven més obligats a atacar de lluny per recuperar-ne, però la situació va canviar amb la decisió dels comissaris. Ara passarà el dia de Lo Port. La crono no agrada a tots els corredors, a mi tampoc m'hauria agradat, però va ser espectacular.

S'atreviria a fer algun pronòstic sobre la victòria?

Encara és aviat. Semblava que la crono havia condicionat molt, però l'últim cop d'efecte del jurat ha sancionat el Movistar i ho torna a canviar tot. A Valverde, que podia córrer a la defensiva, ara li toca atacar. Està oberta i crec que serà disputada fins a l'últim dia.

Com valora la sanció al Movistar?

Crec que és rigorosa. Si s'hagués ajudat moltíssim la resta de companys ho trobaria just. Però no va ser així, la considero excessiva.

El Marc Soler està radiant, com el veu?

El Marc tenia molta il·lusió a la Volta. Ve a treballar per a Valverde però a diferència d'altres anys no és dels primers a tirar, sinó que ara és dels últims, dels que poden salvar el líder si les coses es torcen. Està molt bé de forma i ho vam poder veure a la París-Niça, que és un termòmetre important per als grans corredors i ho va fer molt bé. Ha fet un altre gran pas. Estem davant del futur d'un grandíssim corredor.

Un corredor que contrasta amb l'estat del pilot català.

És clar que hi ha hagut anys en què han sortit un bon grapat de corredors i hi havia un nivell molt alt. Quan ho va deixar el Purito semblava que estaria tot més orfe, però tenim un present en què hi ha el David de la Cruz i el Marc Soler i esperem que l'Antonio Pedrero faci també un pas endavant. Sempre hi ha relleu, puja gent forta.