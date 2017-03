La batalla de l'Ebre

El Mont Caro filtrarà avui les possibilitats dels favorits a succeir el colombià Nairo Quintana en el palmarès de la Volta. Els vuit quilòmetres d'ascens fins a Lo Port serviran per aclarir la general, encapçalada pel nord-americà Tejay van Garderen (BMC), que ahir va poder mantenir la diferència amb tots els seus rivals: 41 segons respecte al britànic Geraint Thomas (Sky), 45 al murcià Alejandro Valverde (Movistar), 49 al britànic Chris Froome (Sky) i 1:13 respecte al madrileny Alberto Contador (Trek). Serà una autèntica prova de foc per a un ciclista que aspira a celebrar la primera gran cursa del circuit mundial a Europa. Hi ha terreny perquè la general quedi sacsejada si els implicats en importunar el líder mouen fitxa en els primers quilòmetres de l'ascens, els més durs.

Ahir, els actors principals van tornar a deixar entreveure les ganes de no conformar-se amb la situació actual de la classificació. El català Marc Soler (Movistar) va tornar a impulsar el seu cap de files, Alejandro Valverde, en els últims quilòmetres d'una quarta etapa escurçada per les males condicions climatològiques. Amb el pilot agrupat buscant la meta a Igualada, el vilanoví va saltar del gran grup seguit del seu cap de files. Froome i el francès Romain Bardet (AG2R) els van seguir, mentre que Contador i la resta no van ser a temps de reaccionar. L'acció no va passar de l'intent i el pilot els va engolir a cinc quilòmetres de meta. Va quedar palès que el Movistar correrà a l'atac fins al final i que té corredors amb forces, entre els quals Soler, que ahir va mantenir la primera posició en la classificació de la general.

Sense més moviments davant del gran grup, la victòria a Igualada va quedar a mercè del ciclista més ràpid, i aquest va ser Nacer Bouhanni (Cofidis), que es va rescabalar de la segona posició de Calella. El francès va superar l'italià Davide Cimolai (FDJ), el seu botxí al Maresme, el sud-africà Daryl Impey (Orica) i els australians Alex Edmonson (Orica) i Dion Smith (Wanty). És la tercera victòria en la Volta. L'alemany André Greipel (Lotto), l'altre excel·lent velocista a Catalunya, va quedar despenjat, no va poder disputar l'esprint i va creuar la meta a més d'un minut del seu rival.

La jornada va quedar condicionada per la decisió de l'organització d'escurçar-la 58 km a petició dels corredors i dels equips per motius de seguretat a causa de la neu que queia a la sortida de Llívia. La sortida es va traslladar a Montferrer (Alt Urgell) i 30 km després del tret de sortida José Gonçalves (Katuixa), Martijn Keizer (Lotto NL), Matteo Bono (Emirates), Diego Rubio (Caja Rural) i Juan Osorio (Postobon) van protagonitzar l'aventura del dia, que no va arribar a bon port.