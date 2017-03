“L'eliminació de la copa no ens resta convicció”

Roger Serrano (Barcelona, 1991) va rebre divendres passat la insígnia de plata del Barça pels seus 25 anys de soci. Ni s'ho va pensar quan va tenir l'oportunitat de tornar a casa l'estiu passat. Porta els colors a la sang i va ser un dels que més van cridar en el vídeo viral en què tota la plantilla celebrava la remuntada dels seus col·legues del futbol onze contra el PSG. L'alegria, però, es va esfumar aviat, perquè l'endemà van quedar eliminats de la copa d'Espanya, “el cop més dur” de la temporada, segons diu el mateix Roger.

Va donar moltes voltes a la derrota de la copa d'Espanya?

Jo dono voltes a tots els partits. El primer que faig quan arribo a casa és mirar-me'ls. I en un partit com el de la copa en què t'eliminen encara vols saber més els perquès, què has fet malament... Penses molt durant el viatge de tornada a casa.

Quina lectura n'han fet? S'han de recriminar coses?

La lectura és que un equip com el Barça ha de guanyar tots els partits. No podem perdre uns quarts de final contra un equip que no sigui l'Inter o El Pozo. Va ser un bon partit, però la tònica de la temporada és que tenim mala finalització. A les beceroles et diuen que en un partit en què et marquen només dos gols tens molts números de guanyar. I no va ser així. Vam tenir oportunitats, però vam fallar. I el porter, és clar, es motiva i guanya confiança. Semblava que juguéssim contra Luis Amado. En general, mereixíem estar a semifinals, però el però és aquest, el mereixement no et fa guanyar partits. És veritat que tenim quatre baixes molt importants, però la resta estem capacitats per guanyar. Ho estem demostrant en la lliga.

L'eliminació resta convicció al grup?

Va ser molt dura, però no necessitàvem una victòria allà per saber que estem fent bé les coses. Hem guanyat a Múrcia, a Torrejón, a Xota..., són les pistes més complicades de la lliga. Arribàvem molt motivats a la copa i va ser un cop molt dur, però seguirem lluitant amb més il·lusió que mai. No ens resta convicció. A més, tampoc vaig veure que l'Inter i El Pozo estiguessin molt bé. Ells també van patir molt en les seves eliminatòries i, per exemple, crec que El Pozo es mereixia menys que nosaltres eliminar el Xota a semifinals. Tots tres estem molt igualats.

Demà visiten la pista del Palma i dimecres reben l'Inter. Sumar dos triomfs és més important pels punts o per la moral?

Pel resultat. Un cop moral ja no serveix per a res. Estem demostrant que els podem guanyar i que estem a l'altura. No necessitem reivindicar-nos. El que necessitem són resultats. I no només els dos propers. La resta també. Qualsevol equip et pot plantejar problemes.

La trajectòria en la lliga és gairebé impecable.

En la lliga estem fent molt bona feina i treballant molt bé. Fa setze jornades que no perdem. Necessitàvem guanyar contra el Llevant per refer-nos del cop de la copa. El vestidor s'ha aixecat després d'una galleda d'aigua freda. I ens centrem totalment a perseguir l'Inter. Ho hem d'assolir, no tenim altre remei.

Què li falta, a l'equip?

Poca cosa, ja. Cada vegada ens entenem millor. Falta un punt més en la finalització. Però, és clar, hem de tenir en compte que tenim a la infermeria quatre jugadors que marquen les diferències; Sergio Lozano et marca 30 gols per temporada; Aicardo te'n fa 15 o 20; Rómulo, que també té un potencial golejador bestial tot i ser tanca..., i Bateria. Es nota. A més, l'Adolfo i el Ferrão fa uns partits que són menys efectius. I és clar, els que quedem no som especialistes a finalitzar. Ho atribueixo a una qüestió de sort. Ja entrarà.

Vostè no és un golejador, però està fi de cara a gol.

Vaig començar bé. És veritat que vaig tenir una mala ratxa de cinc o sis partits en què vaig jugar menys. I ara torno a tenir confiança i, possiblement, és el meu millor moment. Pel que fa a gols, estic molt efectiu, però amb el joc també em sento còmode. I és veritat que les baixes m'han donat més protagonisme del que m'esperava, però ho estic aprofitant. No soc un golejador, soc més assistent, però m'estic destapant en aquesta faceta, i s'agraeix. Que segueixi així per sempre però que ajudi l'equip, és clar. Si no fos així, no serviria de res.

S'esperava que les coses anessin com han anat?

Quan arribes aquí tens il·lusió, però sabia que en una plantilla plena d'estrelles mundials seria complicat tenir minuts i entrar en les convocatòries. I mira, encara no n'he quedat fora mai. No em pensava que jugués tant. També hi ha ajudat que hi hagi lesionats, però estic content. Llàstima que, des del punt de vista del grupal, ens hàgim endut els cops de la copa del Rei i la d'Espanya.

En algun moment no ha vist clar tornar a can Barça?

En algun moment ho he vist complicat. Hi havia molt nivell al primer equip i no es confiava poc en les jugadors de casa. Però quan vens al Palau i competeixes contra tot un Barça amb l'equip on has anat cedit ja t'ho comences a mirar d'una altra manera. Llavors t'ho agafes amb més ganes. Ara m'han donat l'oportunitat i espero aprofitar-la. I hi ha hagut moments complicats, clar. Quan marxes a un poble com Tudela, on vaig anar jo. No vas d'Erasmus, vas a guanyar-te la vida, a buscar-te un lloc i a aprofitar l'oportunitat per viure del futbol sala. Separar-te d'amics, de la parella, de la família... És difícil.

Es veu reflectit en Xavi Cols i Sergio González?

Ens han ajudat molt. Han ofert un bon nivell i han competit. En els partits, però també en els entrenaments, que també és molt necessari que el ritme no baixi. M'hi veig reflectit, perquè veig la il·lusió que tenen i em recordo de la que tenia jo. Il·lusió d'agradar i de triomfar.