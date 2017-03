Asbel Kiprop i Genzebe Dibaba, del tartan al cros

El mundial de cros aterra demà per quarta vegada al continent africà, a la capital ugandesa de Kampala, i ho farà amb una gran novetat en el programa, la inclusió dels relleus mixtos. Una prova que suposarà una nova evidència de l'hegemonia de les dues grans potències de l'especialitat, la selecció de Kenya i la d'Etiòpia. Els dos equips es presenten a la cita amb dos grans caps de cartell, Asbel Kiprop, triple campió mundial de 1.500 m i un cop olímpic a Pequín el 2008, i Genzebe Dibaba, plusmarquista mundial de la distància. Més enllà dels dos noms de referència, en la pugna per la victòria també hi entrarà en joc l'estratègia perquè cada equip té plena llibertat per establir l'ordre dels rellevistes que més li convingui. Cada atleta correrà 2.000 metres. A priori, sembla que el quartet etíop (Genzebe Dibaba, Yomif Kejelcha, Welde Tufa i Bone Cheluke) és més equilibrat que el kenyà (Asbel Kiprop, Berard Kipkorir Koros, Winfred Nzisa Mbithe i Beatrice Chepkoech).

Els primers relleus del mundial han aplegat tretze seleccions, on també hi haurà un quartet de la federació espanyola, amb la participació del català Marc Alcalà, campió estatal de 1.500 m en pista coberta i quart en l'europeu de Belgrad. Un cop acabada la campanya indoor, el migfondista gavanenc no ha fet una preparació específica per a la prova de camp a través. Al contrari, Alcalà es va agafar unes jornades de repòs després de la competició continental i fins i tot va estar uns dies tocat quan es va vacunar contra la febre groga, condició indispensable per viatjar a Uganda. Amb tot, l'atleta del FC Barcelona no ha volgut desaprofitar l'oportunitat de competir en aquesta nova modalitat. “L'objectiu és gaudir al màxim de l'experiència de participar en els primers relleus mixtos del mundial. El nivell és altíssim i els equips africans són clarament superiors. A veure fins on podem arribar. Per a mi, la distància és perfecta, i més ara que estava començant a preparar la temporada a l'aire lliure”, assegura el deixeble de José Antonio Prieto. El circuit a l'Independence Park de Kololo és pla i ràpid, i amb només alguns obstacles artificials, també afavoreix els interessos del corredor blaugrana. Els companys de selecció d'Alcalà són la lleonesa Blanca Fernández (FC Barcelona), la gallega Solange Pereira (València) i el jove madrileny Jesús Ramos (Moratalaz).

A més de la pugna entre Etiòpia i Kenya, també s'haurà de tenir en compte la selecció d'Uganda, el conjunt amfitrió; Turquia, amb quatre corredors d'origen kenyà, i els Estats Units, liderats pel subcampió olímpic de 5.000 m Paul Chelimo. La participació europea es limita a Espanya, Turquia i Itàlia.