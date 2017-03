“Un projecte de les dimensions de l'Sky no havia existit mai”

És un dels veterans i reconeguts mecànics del pilot. Com és la feina d'una professió invisible però vital?

A cada volta hi anem tres mecànics, excepte a les de tres setmanes, que som quatre. Hi ha molta feina a fer. Portem gairebé una seixantena de bicis. La preparació és exigent perquè a part de les que es fan servir per córrer hi ha les de recanvi. Tenen components electrònics i s'ha d'estar molt al damunt d'aquestes bicis perquè són molt sensibles i pot fallar qualsevol cosa. A les cronos per equips, si falla una bici pot significar un corredor menys i és un contratemps important per a la general.

Són exigents els corredors?

No, si està tot bé i correcte no hi ha cap problema.

Li fa respecte encarregar-se de la bicicleta d'un corredor que ha guanyat tres Tours com Chris Froome?

No. Fa vuit temporades que soc a l'Sky i ens coneixem tots. A ell el vaig conèixer el 2010, quan no era ningú. Ha crescut aquí. Tracto tots els corredors igual: per a mi totes les bicicletes tenen la mateixa importància.

Suposo que no havia treballat mai en un equip com l'Sky...

Havia estat en equips grans com el Mapei, però no hi havia hagut mai un projecte d'aquestes dimensions i amb aquesta manera de fer. El que més m'ha sorprès és l'estructura, la quantitat de gent que hi treballa i les diferents àrees específiques. Es treballen àrees en les quals fa deu anys era impensable treballar. S'intenta evolucionar i millorar el material, la bicicleta..., tot és important i tot suma.

Quina prova li agrada més del seu extens calendari?

Cada cursa té la seva atmosfera diferent. M'agraden especialment la Vuelta i el Giro, que és preciós. El Tour també té el seu encant, però és una mica estressant perquè hi ha molta gent i estàs exposat a moltes coses. És cert que el curs és llarg, cada any passo 200 dies fora de casa. És dur. Anem sempre amunt i avall. Hi ha dies que et despertes i no saps on ets.