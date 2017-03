Apropar-se als quarts

El Fraikin Granollers rep el líder del grup B de la copa EHF, el Frisch Auf Göppingen alemany (19 h), amb la intenció de lluitar per la victòria i apropar-se una mica més als quarts de final de la segona competició europea. Els vallesans ocupen la segona posició i l'han de mantenir en les dues jornades que falten. El conjunt alemany ha guanyat els quatre partits que ha disputat i ja està classificat per als quarts però per assegurar-se la primera posició necessita un punt.

El tècnic del Fraikin Granollers, Carlos Viver, té molt clar que el Göppingen sortirà a totes: “En competició europea ningú fa un viatge així per passar l'estona. Vindran a fer-ho bé i a assegurar-se el lideratge.” En la primera volta els vallesans van fer un bon partit a la pista del conjunt alemany i van tenir possibilitats de guanyar però al final van perdre ajustadament per 29-28. Viver comenta: “Allà, encara que ens va costar vam fer un bon partit en atac. A casa haurem de repetir-lo.” L'entrenador del Granollers recupera el pivot Adrià Figueras, que es va lesionar a la pista del Porto fa tres setmanes i s'ha recuperat més ràpid del que s'esperava tot i que no està al cent per cent.