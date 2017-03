Un migdia tranquil (102-65)

El Barça Lassa (17-7) s'ha imposat de manera contundent (102-65) al MoraBanc Andorra (12-12) aquest migdia al Palau Blaugrana. Ben posicionats en defensa, els de Bartzokas han aprofitat les facilitats andorranes en les tasques de contenció i han aconseguit la major anotació de la temporada, superant els 100 punts que van anotar contra el Rio Natura. Vezenkov ha fet 18 punts, Rice i Claver15 i Shermadini 18 pels visitants.

El MoraBanc ha arrencat l'enfrontament amb dinamisme (0-5) i amb les idees clares (4-8). Buscava Shermadini tot combinant la situació amb accions de blocs indirectes pels exteriors. Però no acabava de fer-ho del tot net, perdia pilotes i el Barça li ha fet pagar –set punts després de pèrdua andorrana en el primer quart. Fins que han comès la segona falta, Tomic i Claver han sustentat l'ofensiva blaugrana, el croat falcant el joc i l'aler pivot anotant (8 punts, 3/3). En plena dansa de rotacions, s'ha tancat el primer quart (20-18).

Després, tots dos equips han atacat a partir del joc per parelles, amb Diagne i Stevic oferint els blocs (26-24). Koponen veia cistella i també Schreiner, en aquest cas, castigant una mala defensa de Renfroe amb un triple (26-27, a 6:06). Bartzokas s'ha encés i el base ha reaccionat. Entre ell i Diagné han accelerat l'atac, ajudats per l'habitual poca contundència defensiva dels tricolor. I el marcador s'ha obert (35-27). Peñarroya ha tornat els titulars a la pista perquè el MoraBanc quan no anota passa angoixa, però amb poc efecte. La dinàmica era completament del Barça, que ha deixat els visitants amb una cistella de camp en els últims sis minuts i ha marxat als vestidors amb un 43-31 favorable.

Tornant del descans, l'intent de reacció de l'equip dels Pirineus ha pretés ser només des de l'atac, i el Barça, atent, n'ha dit bé i ha liquidat el partit per la via ràpida. Primer trobant Rice, que ha aprofitat l'avinentesa d'encarar una defensa poc exigent per anotar nou punts consecutius (52-38). I després Claver (56-38, 25'), inspiradíssim i que ha errat el seu primer tir de camp en l'últim minut del tercer quart quan ja portava 15 punts. El MoraBanc s'ha acostat tímidament (56-43), però sense presència defensiva que li contrarestés l'escassa fluïdesa ofensiva, i el Barça, ben endreçat al darrera, no ha mirat enrere: 63-44 al final del tercer quart i 15-6 en els primers dos minuts i mig de l'últim (78-50, 33')

El proper partit del Barça Lassa serà dijous contra el Maccabi en l'Eurolliga, també al Palau (21 h), mentre que el MoraBanc rebrà (12.30 h) diumenge vinent el Movistar.