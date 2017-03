Domini kenyà a Kampala

La capital ugandesa, Kampala, va estrenar la cursa de relleus en el campionat del món de cros, disputat ahir amb una temperatura i humitat infernals i el triomf particular de Kenya sobre Etiòpia. Asbel Kiprop –triple campió mundial de 1.500 m i un cop olímpic a Pequín el 2008– i Genzebe Dibaba –plusmarquista mundial de la distància– lideraven les dues seleccions en una prova amb 2.000 metres per rellevista, en format lliure pel que fa a l'ordre (eren dos elit i dos sub-20 masculí i femení) i que en el cas de la selecció estatal va tenir en Marc Alcalà el primer corredor sobre la gespa del circuit ugandès. El campió estatal de 1.500 m en pista coberta i quart en l'europeu de Belgrad va ser onzè amb 6:11, a 52 segons del kenyà Asbel Kiprop. Kenya va ser la vencedora amb un temps de 22:22, Etiòpia va ser segona amb 22:30 (5:27 de Dibaba) i Turquia, amb quatre corredors d'origen kenyà, va tancar el podi amb 22:37. Uganda, l'amfitriona, va ser quarta amb 23:03 i la selecció espanyola, novena amb 24:29, darrere Bahrain, el Marroc, els EUA i Tanzània (eren 13 equips).

Els darrers metres de l'ugandès Joshua Cheptegei, en la cursa elit masculina, són dels que esgarrifen. Fora de si, gairebé inconscient i aguantant-se dret per inèrcia després d'haver liderat la cursa, el corredor local no va ni veure passar el kenyà Geoffrey Kamworor, primer home capaç de revalidar el títol mundial des del 2006. Kamworor va seguir l'atac de Cheptegei, que es va enfonsar en els darrers mil metres. El campió del món de mitja marató va fer 28:24. El també kenyà Leonard Barsoton va ser segon amb 28:36 i l'etíop Abadi Hadis tercer amb 28:43. Adel Mechaal no va poder acabar la cursa i el seu germà Said, el tercer català a Kampala, va ser 94è en la cursa júnior, que va vèncer el local Jacob Kiplimo.

Irene Cheptai va ser la més ràpida amb 31:57 i va guanyar el títol nou anys després del júnior. En la cursa femenina, les sis corredores de Kenya van ser les sis primeres.