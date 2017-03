El campió assalta el Palau

Copa EHF

5a jornada

Porto - Midtjylland

33 - 25

Fraikin Granollers - Göppingen

27 - 35

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Göppingen 10

5 5 0 0 151 127

Fraikin 4

5 2 0 3 144 141

Porto 4

5 2 0 3 131 140

Midtjylland 2

5 1 0 4 131 149

El Fraikin Granollers va fer un pas enrere en la lluita per jugar els quarts de final de la copa EHF encaixant una derrota sense pal·liatius contra l'actual campió, el Göppingen. Després de 25 minuts d'igualtat absoluta els alemanys van fer tota una exhibició de recursos ofensius que va deixar contra la lona els vallesans. Totes les solucions per les quals va apostar Carlos Viver van topar contra la solidesa del rival. El Fraikin haurà de guanyar l'última jornada a la pista del Midtjylland i esperar una carambola en els altres grups que li permeti passar als quarts.

La primera part va ser un intercanvi de cops jugat a alta intensitat en què la velocitat va acabar afavorit els alemanys amb un 0-3 de parcial en els últims cinc minuts. Els extrems Halen i Schiller –deu gols entre tots dos– van ser un malson només superat en algunes accions per les aturades de Prost, que va deixar secs els llançadors del Granollers. Els de Viver van defensar bé en estàtic i van saber córrer també en accions en què fins i tot Marc Garcia va saber completar les jugades. Però en atac ni Silva ni Cañellas ni Gassama ni Kasal van amenaçar la porteria rival, i quan ho van fer Prost va mostrar-se com un porter monumental, sobretot en els llançaments alts. L'equip, tot i aquesta deficiència, va mantenir-se viu, amb bona actitud, amb agressivitat i amb Álamo també jugant a un alt nivell fins que els contraatacs dels alemanys van trencar tota l'estratègia local en tres jugades (11-14).

En la segona part hi havia certs motius per a l'esperança, però el Göppingen va fer un parcial de 2-6 (13-20) que va convertir la victòria en una utopia. Els llançadors Kaufman i Pfahl van agafar el relleu als extrems i van torturar la defensa catalana una jugada rere l'altra. Viver va apostar per jugar sense porter i hi va haver una petita reacció (20-24), però després de dos gols seguits des de mig camp de Pfahl el partit es va convertir en un monòleg dels alemanys, que es van assegurar la classificació.