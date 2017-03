Mil partits de llegenda

El suís Roger Federer (4) continua implacable, i ahir va escombrar de la pista l'argentí Juan Martín del Potro (29) per 6-3 i 6-4 en els vuitens del Masters 1.000 de Miami. Federer va segellar el primer punt d'inflexió del partit amb un trencament en el vuitè joc i va tancar el set amb una deixada magistral en el joc posterior. L'helvètic, molt superior, va signar el seu segon break en el cinquè joc del segon acte i ja no va cedir la iniciativa. Federer jugarà els vuitens contra el castellonenc Roberto Bautista (14), que va remuntar contra el nord-americà Sam Querrey (22) per 3-6, 6-2 i 6-3. En noies, Garbiñe Muguruza (6) es va retirar per dolors estomacals al final del primer set contra la danesa Caroline Wozniacki (12). La de Caracas havia perdut el primer acte per 7-6 (1). Wozniacki jugarà els quarts contra la txeca Lucie Safarova.