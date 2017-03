Natàlia Garcia estrenarà el curs en el GP de Marbella

Natàlia García Timofeeva (Terrassa, 1994), el gran referent de la gimnàstica rítmica catalana, estrenarà el cap de setmana vinent en el Gran Premi de Marbella una temporada que tindrà com a cites més importants l'europeu de Budapest, del 19 al 21 de maig, i el mundial de Pesaro, entre el 30 d'agost i el 3 de setembre.

La gimnasta catalana no tenia programada la participació en el Gran Premi de Thiais (França), que es va disputar el cap de setmana passat i on sí que van competir les joves Sara Llana i Polina Berezina, les altres gimnastes espanyoles que també aspiren a una de les dues places disponibles per a l'europeu. En aquest sentit, García Timofeeva es mostra convençuda de les seves possibilitats i més després d'unes proves de control que va passar fa algunes setmanes a Madrid. De fet, ja té el full de ruta marcat fins a la màxima cita continental. Després de Marbella, la gimnasta del CG Sant Cugat té previst competir en les proves de la copa del món de Pesaro (7/4), Tashkent (21/4) i Sofia (2/5). Més enllà de l'europeu, la catalana també recorda que aquest curs s'organitza el trofeu Ciutat de Barcelona (27/5) –es disputa cada dos anys–, una competició que la motiva especialment. La gimnasta vallesana afronta el curs amb il·lusions renovades després d'un estiu molt complicat per no haver-se classificat per als Jocs de Rio. Precisament, el somni de ser olímpica a Tòquio 2020 és el que impulsa a partir d'ara la carrera esportiva de la deixeble d'Iratxe Aurrekoetxea.

Des de Marina Fernández