Els Dracs, entre els millors d'Europa però sense casa

Els Dracs de Badalona jugaran aquesta temporada el Big6 europeu, la màxima competició continental de futbol americà. Serà la primera vegada que un equip de l'LNFA hi participa. Els badalonins han estat convidats per la bona trajectòria que han demostrat durant els seus trenta anys d'història. La notícia, però, no amaga els problemes que arrossega aquesta entitat, derivats de la falta d'instal·lacions per a la pràctica del futbol americà a la seva ciutat. A hores d'ara, els Dracs, que són els campions estatals, comparteixen els seus entrenaments al camp de la Travessera de Montigalà amb les categories inferiors del CF Badalona i disputen els seus partits al Municipal Badalona Sud, dos equipaments esportius pensats només per a la pràctica del futbol. La topada entre els Dracs i els clubs de futbol badalonins, especialment el Badalona, és constant per culpa d'aquesta circumstància: un entrenament de futbol americà aplega entre 40 i 50 persones i, en aquest cas, han de treballar ocupant només la meitat del terreny de joc perquè a l'altre costat s'hi entrena un dels equips del futbol de base badaloní.

Per tot plegat, la possibilitat que els Dracs abandonin la seva ciutat és una amenaça que sovint esgrimeix el seu president, José Luis Soler. De fet, l'equip femení i el júnior han hagut d'exiliar-se en alguna ocasió a Terrassa. Ara, però, sembla que és a la veïna Tiana on podria estar la nova llar dels negre i plata, tot i que el projecte de construcció d'una instal·lació dedicada al futbol americà que hi ha en aquesta localitat, en el qual treballa la UFEC, és a les beceroles. Sigui com sigui, el pròxim 13 de maig, en plenes Festes de Maig, Badalona serà el marc d'un partit del Big6 europeu, la Champions League del futbol americà. Els Dracs rebran els Amsterdam Crusaders, en principi, al Municipal Badalona Sud, tot i que el seu president, José Luis Soler, no descarta demanar que el partit es jugui a l'Estadi Municipal.