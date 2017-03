La “petita revolució” del Dia de l'Activitat Física

“No és qüestió de sumar anys a la vida, sinó de sumar vida als anys.” Amb aquestes paraules, la restauradora i mestra culinària Ada Parellada va encetar ahir la seva intervenció en la presentació oficial del calendari programat per al Dia Mundial de l'Activitat Física a Catalunya, que se celebrarà durant tot el mes vinent i que tindrà la Seu d'Urgell com a epicentre català de l'esdeveniment el dia 6 d'abril.

La Generalitat de Catalunya, junt amb la Secretaria General de l'Esport, va oficialitzar ahir les novetats i els actes previstos al llarg del mes d'abril per commemorar el Dia Mundial de l'Activitat Física, que enguany anhela fer “una petita revolució” per engrescar la participació de tots els catalans a lluitar contra el sedentarisme, el segon factor de risc de mort a Europa, tal com va indicar el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras.

La jornada, que arribarà a la seva vuitena edició a Catalunya, es difondrà sota el lema “Gent activa, gent feliç” i tindrà com a pal de paller promoure l'exercici físic com “un element fonamental de salut i benestar, així com remarcar els beneficis de la pràctica esportiva sobre l'estat emocional de les persones”, va assegurar Figueras.

El centre neuràlgic d'enguany serà la localitat pirenaica de la Seu d'Urgell, que aprofitarà l'oportunitat per “reivindicar que als Pirineus” porten “l'esport en l'ADN”, com va destacar l'alcalde del municipi, Albert Batalla. Així, el 6 d'abril, la col·laboració de 140 voluntaris farà possible que 1.200 alumnes i un col·lectiu de 70 persones de la tercera edat participin en desenes d'activitats programades al Rafting Parc (Parc Olímpic del Segre), que aniran des d'atletisme, zumba i karate fins a tallers de bitlles catalanes, petanca i tir amb arc.

Segons la Generalitat de Catalunya, el repte d'aquesta vuitena edició és superar les més de 208.000 persones, les 680 entitats implicades i el mig miler d'esdeveniments que es van desenvolupar en la darrera edició del 2016.

La presentació va incloure també la compareixença del director del Consell Català de l'Esport, Antoni Reig; el secretari de Salut Pública, Joan Guix; el jugador del FC Barcelona Lassa d'handbol, Víctor Tomàs, i el tennista de taula paralímpic Jordi Morales.